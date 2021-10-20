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Eğitim Lise pansiyon ücretleri 2022 | Okul pansiyon fiyatlarına ne kadar zam yapıldı?
Eğitim

Lise pansiyon ücretleri 2022 | Okul pansiyon fiyatlarına ne kadar zam yapıldı?

Pansiyonlu okullarda okuyanlar ücretler hakkında araştırma yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda artış gösterecek. Peki, pansiyonlu okulların yıllığı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 19:45:00 -
Lise pansiyon ücretleri 2022 | Okul pansiyon fiyatlarına ne kadar zam yapıldı?

Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlu okulların yeni yılda artış göstereceğini açıkladı. Peki, pansiyonlu okullarda yıllık ücret nedir?

Lise pansiyon ücretleri 2022 | Okul pansiyon fiyatlarına ne kadar zam yapıldı?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda ilköğretim özel eğitim okullarında yüzde 69,4, diğer ilköğretim ile ortaöğretim kurumlarında yüzde 12,9, mesleki eğitim kurumlarında ise yüzde 12,8 artış olacak.

AA muhabirinin 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl yüzde 12,9 artışla 4 bin 540 liraya yükselecek.

Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de yüzde 12,8 artacak ve 5 bin 100 liraya çıkacak. Bütçe kanunu teklifinde, gelecek yıl ilköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında pansiyon ücretleri okul türlerinde ayrı bir kalem olarak belirtildi. Böylelikle bu yıl 4 bin 20 lira olan pansiyon ücretleri 2022'de yüzde 69,4 artışla 6 bin 810 liraya yükselecek.

 

 

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