Lise öğrencileri okul sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Birçok liseli ise okul sınavlarının yapılmaması gerektiği yönünde sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyor. Peki, okul sınavları ertelenecek mi?

Lise okul sınavları ertelenecek mi? Sınavlar yapılmayacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrencinin merak ettiği lise okul sınavlarına yönelik açıklama yaptı. A Haber’e konuşan Bakan Selçuk, “Karne verebilmemiz için bizim bir sınav da yapabilmemiz gerekiyor. İllerin risk durumuna bakarak, yerinde karar dönemi var. İl Hıfzıssıhha Kurulu burada risk çok yüksek okulu açamayız, sınav yapamayız diyebilir. Filanca ilde hiç vaka yok, şu kademelerde biz okulları açıyoruz diyebilir. Başka bir il risk yüksek açmıyoruz diyebilir. Kabine toplantılarında Sağlık Bakanlığı'ndan onay gelirse, sınıflar genişletilebilir. Mart sonuna kadar illerin durumuna göre karar verilecek” dedi.

Bakan Selçuk sözlerini “Biz hiçbir sınav yapmazsak, eğitim faaliyetlerini dikkate almazsak, sürekli olarak bir birikim oluşacak ve öğrencilerimizin geleceğe ilişkin yükleri artacak. Bizim geleceğe dönük ihtiyaç nedir diye bir bilgiye de ihtiyacımız var. Tamamlayıcı ve destekleyici politikaları üretmek için verilere ihtiyacımız var. Tamamen kontrollü olarak, belli saatler arasında okula gelerek sınava geldik, bunun riski nedir? Bunu elbette danışıyoruz. İstişare ediyoruz. Bu masa başında alınacak bir karar değil. İstişare ile alınabilecek bir karar. Sınav için şehir değiştirmeye gerek yok Herkes bulunduğu ilde kendi türünden okulda sınava girebilecek” ifadeleriyle sürdürdü.