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Lise öğrencisinden örnek davranış: Kazandığı ödülü Mehmetçik Vakfına..

Ankara Tınaztepe Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Aybike Pehlivan, katıldığı fotoğraf yarışmasında kazandığı üçüncülük ödülü olan iki çeyrek altını, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:47
Lise öğrencisinden örnek davranış: Kazandığı ödülü Mehmetçik Vakfına..

Pehlivan, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını çektiği fotoğraf ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Liselilerin Gözünden Ankara" adlı fotoğraf yarışmasına katıldı.

Yarışmada üçüncü olan Pehlivan, kazandığı iki çeyrek altını "bağış yapmaya teşvik etmek" düşüncesiyle Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Aybike Pehlivan, yaptığı açıklamada, fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini, "Liselilerin Gözünden Ankara" adlı fotoğraf yarışmasına katıldığını söyledi.

Ankara denildiğinde aklına Cumhuriyetin geldiğini belirten Pehlivan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet' denildiğinde de 'Meclis' geliyor. Milli Mücadele'nin 1. Meclis'ten yönetilmesi, buranın fotoğrafını çekmemde en büyük etkenlerden biri oldu. Ödülü duyduğumda ilk önce ne yapacağıma karar veremedim. Babam ve annemle konuştuktan sonra Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaya karar verdim. Bağışladığım meblağ, belki sadece bir ortaokul öğrencisine yardım olur ama buradaki amacım insanları bilinçlendirmek ve bağış yapmaya teşvik etmek."

"BAĞIŞLAR ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ"

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal da şehit veya gazi olan Mehmetçiklerin ailelerine maddi manevi destekte bulunduklarını söyledi.

Her zaman şehit ve gazi Mehmetçiklerin çocuklarının yanında olmaya çalıştıklarını belirten Bal, ilkokuldan üniversiteyi bitirene kadar onlara maddi ve manevi destekte bulunduklarını dile getirdi.

Her ay öğrencilere eğitim yardımı yaptıklarını anlatan Bal, ayrıca 7 bin 700 gaziye de her ay bakım yardımında bulunduklarını ifade etti.

Şehit yakınlarına sadece maddi değil manevi destek de sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Bal, "Bizim gelir kaynağımız yüce düşünceli, yüce gönüllü ve yardımsever Türk milletidir. Ocak ayından bu tarafa bağışlar çığ gibi büyüdü. Yurdumun güzel insanları bize tahmin edilenin de ötesinde, büyük miktarda bağışlar yaptı. Halkın yaptığı bağışı bir elimizle alıp vicdanımızın sesini dinleyerek diğer elimizle hak sahiplerine dağıtıyoruz." diye konuştu.

"AYBİKE KIZIMIZA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR"

Bal, okulunda düzenlenen yarışmada dereceye giren Pehlivan'ın, kazandığı ödülü paraya çevirerek Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını söyledi.

Örnek davranışı dolayısıyla Aybike Pehlivan'a teşekkür eden Bal, şöyle konuştu:

"Çektiği resim çok güzel. Böyle güzel, yüce gönüllü bir evlat yetiştirdiği için Aybike'nin anne ve babasına teşekkür ediyorum. Bizim için bağışın biri de bir, bini de bir. Miktar önemli değil önemli olan düşünmek ve bunu uygulamaya dönüştürmek. Kimisi parasıyla kimisi duasıyla kimisi sevgisiyle Mehmetçik'e destek oluyor. Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda yurdumun güzel insanları sevgisini katarak ördükleri atkıları, bereleri, kazakları Mehmetçik'e gönderdi. Mehmetçiklerimiz yesin diye yaprak sarmalar, börekler yaptılar. Bağışların çığ gibi büyümesini sağlayan yüce gönüllü Türk milletine bütün şehit aileleri, gaziler ve görevi başındaki Mehmetçikler adına şükranlarımızı sunuyoruz."

Genel Müdür Bal, anlamlı bağışından dolayı Pehlivan'a teşekkür belgesi takdim etti.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:47
  1. Tınıztepe Anadolu Lİsesi
  2. Ankara
  3. Mehmetçik
  4. Mehmetçik Vakfı
  5. Ödül Töreni

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