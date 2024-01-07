Lise öğrencisi mantar atıklarından deri yaptı
Adana’da lise öğrencisi Fatma Nur Salman, kombucha mantarının atıklarını kullanarak biyoderi üretti.
Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi 12. sınıf öğrencisi Salman, diyabet hastası annesinin çay yapmakta kullandığı kombucha mantarının atıklarını değerlendirmeye karar verdi. Bir süre araştırma yapan Salman, lifli olan kombucha mantarından gözenekli bir yapı elde edildiğini fark etti. Kimya öğretmeni Ayşe Ongun Yüce’nin de desteğiyle bu mantarın deri elde etmede kullanılabileceğini belirleyen Salman, “Kombucha Mantarından Biyoderi” projesi hazırladı. İzmir’de 23 ülkeden katılımcıların yer aldığı yarışmada kimya kategorisinde ikincilik kazanan Fatma Nur Salman, “Geliştirdiğimiz ürünün ilerleyen yıllarda suni derilere alternatif olarak kullanabileceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.