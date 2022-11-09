Lise öğrencilerinden “Pakette Bilim” projesi

Yeni Akit Ankara

Hisar Okulları öğrencilerinin bir pilot proje olarak başlattığı ve farklı okullardaki ortaokul öğrencilerine bilim sevgisini aşılama ve bilimin günlük hayatın büyük bir parçası olduğunu gösterme amacı taşıyan Pakette Bilim Projesi, iki sene içinde 4 farklı şehirde toplam 171 öğrenciye ulaşarak 250’den fazla deneysel dersin gerçekleştirilmesine öncülük etti.

İlk yıl Kars, Ağrı, Kahramanmaraş ve İstanbul’da 250’den fazla deneyle 171 öğrenciye ulaşıldı

Proje kapsamında, farklı okullardaki bilim sever öğrencilere deney malzemeleri ve Hisar ekibi tarafından yazılmış deney kitapçığını içeren “Bilim Paketleri” gönderiliyor. Bu paketlerin içeriği, MEB müfredatıyla paralel olarak teorik derslerin pekiştirilebileceği bir şekilde tasarlanıyor. Ardından, Hisar Okulları lise öğrencisi mentorlar ile, paketi alan öğrencilerin çevrimiçi ortamda deneyleri gerçekleştirmelerine katkı sağlanıyor. Bu projeyle, STEM alanlarında öğrencilere kendi ilgi alanlarını keşfetmeleri konusunda destek olmanın yanında, pandemi sürecinde etkileşimle öğrenmeden ve sosyal ortamda eğitimden mahrum kalmış öğrencilere de olanak sağlamak amaçlanıyor. Teknolojide Kadın Derneği, Fineksus, Hisar Okul Aile Birliği, Papa John’s ve Tempo’nun destekleriyle 2021 itibariyle İstanbul, Kahramanmaraş, Kars ve Ağrı’daki 171 öğrenciye ulaşan projenin, 2022 sonunda 250 ortaokul öğrencisine ulaşması hedefleniyor.

‘’Toplumda oluşturduğumuz bu etkinin daha güzel dönütlere yol açacağına inancımız tam’’

41 kişilik ekip, proje hakkındaki düşüncelerini şöyle özetliyor: ‘’Bilimi anlayarak ve bilimin hayatımızda kapladığı yerin bilincinde olarak yaşamak, gelecekte bütün bilim severlere ve toplumumuza kuşkusuz çok daha kaliteli bir hayat sunacaktır. Bilim kültürünü ülkemizde yaygınlaştırmak, toplumumuzda bunun farkındalığını yaratmak için çabalamaya devam edeceğiz. Toplumda yarattığımız bu etkinin daha güzel dönütlere yol açacağına inancımız tam.’’