Lise nakil işlemleri boş kontenjan 10. 11. 12. sınıf kontenjan ve taban puanları 2020
LGS sınav sonuçları son dakika açıklandı. MEB LGS sınav sonuçlarını açıklamasından sonra hem lise tercih puanları, yüzdelik dilimleri hem de lise kontenjanları merak edilmeye başlandı. MEB lise nakil boş kontenjan 2020 listesi araştırılmakta. Milli Eğitim Bakanlığı 10. 11. 12. sınıf kontenjan ve okul lise 10. sınıf taban puanı, 11. sınıf taban puanı ve 12. sınıf taban puanı.
Lise boş kontenjanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açılan E Okul üzerinden görüntülenebilecek. Lise boş kontenjanlarını dikkate alarak sıralamalarına göre işlem yapacak olan öğrenciler, E-Okul ekranını aktif olarak kullanacak. E okul Meb üzerinden açıklanan sınavlı-sınavsız okul boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri açıklandı. İşte Fen ve Sosyal Bilimler Lise okul listesi, Anadolu Liseleri okul listesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi okul türü, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri nakil işlemleri boş kontenjanları listesi.