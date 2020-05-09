Lise mezunu genç, Korona alarm sistemli kabin yaptı

Adana Adliyesi’nde memur olarak çalışan lise mezunu bir genç, 10 bin lira harcayarak yüksek ateşi olanları tespit eden, dezenfekte işlemi yapabilen ve ilgili birimlere mesaj gönderen Korona Alarm Sistemi Kabini üretti.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve Adana Adliyesi’nde memur olarak çalışan Koray Başsarı, Korona virüs salgınından dolayı virüs taşıyan muhtemel kişilerdeki yüksek ateşi tespit edebilecek termal kameralı kabin üretti. Yapay zeka kullanarak tüm yazılımını da kendisinin yaptığı tünel, 360 derece dönebilen termal kamera ile vücut ısısı 37.3 derecenin üzerindeki kişileri tespit ediyor, dezenfekte işlemi uyguluyor, aynı zamanda tanımlanan birimlerin telefonlarına uyarı mesajı gönderiyor. 10 Bin TL harcayarak 15 günde bu sistemi yaptığını belirten Koray Başsarı,“Sistemimiz internet üzerinden veya manuel şekilde kontrol edilebiliyor. 37.3 vücut sıcaklığının üzerinde ki kişileri tespit edip 3 farklı mod dezenfekte işlemi yapabiliyor. Bu sistemi yaparken hiçbir maddi beklenti içerisine girmedim. İsteyen kamu kurum ve kuruluşlarına ayrıca özel şirketlere sistemi ücretsiz şekilde kurabilirim. Amacım Covid-19 sürecinde insanların daha güvenli şekilde yaşamaları ve kendilerini güvende hissetmeleri” dedi. Elektronik ve yapay zeka üzerine merakı bulunan Koray Başsarı bu işlemi hiçbir eğitim almayarak yapıyor. Son 2 yıldır jet motoru üzerinde çalıştığını belirten lise mezunu genç “Avrupa standartlarının üzerine çıkan jet motoru yaptım. Şu anda prototipi hazır. İstenildiği an seri üretime geçilebilir” şeklinde konuştu.

Koray Başsarı, daha önce de Avrupa standartlarının üzerinde jet motoru geliştirdiğini, başka ülkelerden teklif ve talepler aldığını anlatarak, prototipi hazır olan motorun seri üretime hazır olduğunu da söyledi.