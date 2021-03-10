Lise ilk dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yüz yüze lise sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Birinci dönem lise sınav sonuçları binlerce 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencisi tarafından merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) lise sınav süresi ile lise birinci dönem yüz yüzeye sınav sonuçları merak ediliyor. Okulların yüz yüze eğitime açık olduğu birinci dönem korona salgını nedeniyle yapılamayan yüz yüze sınavlar tüm illerde 8 Mart itibariyle okullarda yapılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitim ve sınav uygulamalarıyla ilgili detaylara yer verildi. Peki lise yüz yüze sınavlar ne zaman bitecek? Lise birinci dönem sınaları ne kadar sürecek?

Lise ilk dönem yüz yüze sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm özel ve kamu okullarında 9-10-11 ve 12. sınıf (bazı lise türlerinde hazırlık) kademelerinin ilk dönem sınavları Kasım ayının sonunda gelen kapanma ile birlikte ertelenmişti. Bu nedenle liselerin ilk dönem karneleri de verilememişti. 2. Dönem okulların 2 Mart itibari ile illerin risk gruplara göre açılması sonrası liselerin sınavlarının yapılmasına karar verildi. Liselilerin sınavları 8 Mart itibariyle başladı. İlk dönemden kalan bu sınavlar 8 Mart 2021 itibari ile 81 ilde başladı. Yüz yüze yapılan sınavlarda salgın nedeniyle sert tedbirler alınmış durumda.

Lise sınavları ne kadar sürecek?

Yüz yüze lise sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mart'ta başlayan sınavlar Mart ayı bitmeden sona erecek. Bu süre zarfında eğitim kurumları gereken tedbirleri almaktan sorumlu olacak. Tüm sınav işlemlerinin 26 Mart'a, sorumluluk sınavı işlemlerinin 31 Mart'a kadar e-Okul üzerinden tamamlanması gerekecek. İkinci dönem sınavları ise 29 Mart- 16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak.