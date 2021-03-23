Lise 2. sınavlar ne zaman yapılacak? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. MEB 2021 sınav takviminde 2. dönem lise sınav tarihlerini yayınladı. Peki, lise 2. sınavları ne zaman, hangi gün?

Lise 2. dönem 1. sınavları ne zaman yapılacak 2021?

MEB, hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını bildirdi.

Lise son sınıfların yüz yüze sınavları devam edecek ve 16 Nisan'a kadar tamamlanacak.

Sınavlar iptal olur mu?

Sınavların ertelendiği duyuruldu ancak iptal olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sınavlarla ilgili son dakika gelişmeleri olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.