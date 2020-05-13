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Aktüel

Lisanssız ve faturasız kıyılmış tütün ticareti yapan iki kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri lisanssız ve faturasız şekilde, kıyılmış tütün ticareti yapan iki kişiyi yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:06:19 -
Lisanssız ve faturasız kıyılmış tütün ticareti yapan iki kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri lisanssız ve faturasız şekilde, kıyılmış tütün ticareti yapan iki kişiyi yakaladı. Aramalarda ayırca binlerce makaron ve esrar maddesi ele geçirildi.


Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, M.A. ve R.K. isimli şahısların Ankara ilinden temin edilen kaçak tütünü Güdül ilçesine getirerek satacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine, zanlıların kullandığı araç Güdül ilçesi Çukurören Mahallesi girişinde durduruldu. Şüphelilerin üzerinde ve araç araması sonucunda 19 bin 620 adet makaron içerisine doldurulmuş satışa hazır tütün ile araç içerisine gizlenmiş 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili M.A. ve R.K. isimli zanlılar gözaltına alınarak haklarında adli adli işlem başlatıldı.

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