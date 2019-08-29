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Lisanslı elektrik üretimi haziranda azaldı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,22 azalarak 23 milyon 229 bin 908 megavatsaat oldu- Kurulu güç ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,89 artışla 84 bin 609 megavata yükseldi

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:45
Lisanslı elektrik üretimi haziranda azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,22 azalışla 23 milyon 229 bin 908 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Haziran Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 31'i barajlı hidroelektrik, yüzde 16'sı ithal kömür, yüzde 15'i linyit santrallerinden sağlandı. Bu kaynakları doğal gaz, akarsu, rüzgar, jeotermal, taş kömürü, biyokütle, asfaltit, fuel-oil ve güneş enerjisi santralleri izledi.

Lisanslı elektrik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,22 azalarak 23 milyon 229 bin 908 megavatsaate indi.

Haziran sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,89 artışla 84 bin 609 megavata çıktı. Kurulu gücün yüzde 31'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,3'ü barajlı hidroelektrik, yüzde 11,9'u da linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin geriye kalanını diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

- Faturalanan tüketim miktarı azaldı

Haziranda elektrik abone sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,47 artarak 44 milyon 313 bin 428'e ulaştı. Faturalanan tüketim miktarı ise yüzde 0,14 artışla 18 milyon 638 bin 449 megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 37,6'sı sanayi, yüzde 30'u ticarethane ve yüzde 24,4'ü de meskenlerde gerçekleşti. Kalan tüketim ise tarımsal sulama ve aydınlatma olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:45
  1. 2019 Haziran Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu
  2. elektrik
  3. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
  4. İhracat
  5. ithalat
  6. üretim

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