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Lisanslı depoculukta özel sektör dönemi

Ulusal düzeyde gıda ürünleri fiyat artışlarında kritik öneme sahip ve enflasyon ile mücadelenin kilit unsurlarından biri olan lisanslı depoculukta, özel sektöre depo yaptırma dönemi başlıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TMO üzerinden, 2.5 milyon ton kapasiteli depo sözleşmesini imzaladı

03 Temmuz 2018 Salı 08:49
Lisanslı depoculukta özel sektör dönemi

Gıda fiyatlarının kontrol altına alınmasında büyük önem taşıyan lisanslı depoculuk uygulamasının yaygınlaştırılması için özel sektöre lisanslı depo yaptırma dönemi başlıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından edindiği bilgilere göre, ülkedeki kapalı depo açığının giderilmesi, ürünlerin daha sağlıklı koşullarda depolanması, lisanslı depoculuk sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla özel sektöre uzun süreli kiralama yoluyla lisanslı depoculuk kriterlerine uygun hububat siloları yaptırılacak.

Bu noktada Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan sürece hız verildi.

Çalışma kapsamında depo yapılacak bölgenin üretimi, TMO alımları, ulaşım ve ticari faaliyetler gibi birçok kriter dikkate alınarak kapalı depo ihtiyacı belirlendi. 10 yıl kiralama garantisi verilecek toplam 4,2 milyon ton kapasiteli deponun yapımı için ihaleye çıkıldı ve 2,5 milyon ton kapasiteli kısma yönelik sözleşme imzalandı.

Depo yapım projesinin ilk yarısının bu yıl, diğer kısmının ise 2019 yılında faaliyetlerine başlaması öngörülüyor.

TMO, ilerleyen dönemlerde lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaşmasıyla fiziki alım ve depolama işlerini lisanslı depolar üzerinden yapmayı hedefliyor. Kurum, hububat için piyasaları düzenleme görevini ise Elektronik Ürün Senedi alım satımıyla gerçekleştirmeyi planlıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 08:49
  1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  2. Toprak Mahsulleri Ofisi
  3. TMO

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