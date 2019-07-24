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Liposuction zayıflama yöntemi değildir

Doç.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:26
Liposuction zayıflama yöntemi değildir

Doç.Dr. Karaca Başaran, Liposuction uygulamasının bir zayıflama yöntemi olmadığını söyledi.


Lipoplasti veya yağ şekillendirme olarak da bilinen Liposuction uygulamasının fazla yağ depolarını yok ederek vücudun spesifik bölgelerini incelten ve tekrar şekillendiren, böylece hastanın vücut konturlarını ve oranlarını iyileştiren cerrahi prosedür olduğunu anlatan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, “Liposuction için en uygun hasta sağlıklı ve göreceli olarak form seviyeleri yüksek olan gruptur. Bu hastalarda yetersiz kilo kontrolü veya formsuzluk olmamasına rağmen aile genetiğine bağlı lokalize yağ depoları ve orantısız vücut konturları mevcuttur ve hastalar bundan şikayetçidir” dedi.


Liposuction vücudun çeşitli bölgelerindeki ısrarcı yağ paketlerini tedavi etmek için kullanılabileceğini dile getiren Doç. Dr. Karaca Başaran, bu bölgeleri şöyle aktardı:


“Karın ve bel, Uyluk, kalçalar ve basen bölgeleri, Kol, boyun ve sırt, Dizin iç kısmı, Göğüs, Yanak ve çene altı, Baldırlar ve ayak bilekleri. Liposuction tek başına yapılabileceği gibi, yüz germe, meme küçültme veya karın germe gibi başka bir estetik cerrahi prosedürü ile birlikte de yapılabilir. Liposuction düzenli egzersiz ve sağlıklı diyetin yerine geçmez ve obezite için bir tedavi seçeneği olarak düşünülmemelidir. Ayrıca insanların uyluk, kalça ve basen bölgelerinde ortaya çıkabilen gamzeli, çukurlu bir görünüme neden olan selülit tedavisi için de ideal değildir. Obezite için bir çözüm olmasa da önemli miktarlarda kilo kaybından sonra ortaya çıkabilen yağ ve deri sarkmaları ve katlantılarına yardımcı olabilir.”


Liposuction cerrahisinde küçük, belirgin olmayan kesiler yapıldığını kaydeden Doç. Dr. Karaca Başaran, “Yağ dokusu cerrahi vakum veya şırınga aracılığı ile vücuttan çekilir. Şişkinlik ve sıvı birikimi kaybolduğunda vücut konturunuzdaki iyileşme ön plana çıkar. Çoğu hastada cerrahi müdahaleden 1 ay sonra sonuçların %80’i görünür hale gelir ama nihai sonuçlar sıklıkla 4 ila 6 ay beklemek gerekir. Sağlıklı diyet ve egzersizle Liposuction kaybedilen yağ dokusu fazlalıkları uzun süre geri gelmeyebilir. Ama operasyondan sonra fazla miktarda kilo alımı Liposuction sonuçlarını negatif etkiler. Liposuction derinin görüntüsünü değiştirmez, bu nedenle ideal olarak operasyon adayının deri tonusu ve esnekliği iyi olmalı, iniş ve çıkışların az olduğu dengeli bir kiloya sahip olmalıdır. Birçok hasta abdominoplasti (karın germe), uyluk germe, yüz germe, vücut germe, kol germe, kalça dikleştirme ve/veya meme küçültme gibi prosedürlere yardımcı ek tedavi olarak Liposuction’ı tercih etmektedir. Liposuction iyi bir aday olabilmek için amacın mükemmellik değil iyileşme olduğu anlaşılmalıdır. Prosedür hakkında gerçekçi beklentiye sahip olmak hayal kırıklığı riskini azaltacak, alınan tatmini arttıracaktır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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