Liparit kimdir? Tarihte Liparit kim? Liparit kim öldürdü nasıl öldü?

TRT1 ekranlarında yayımlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Prens Liparit’in oğulları İvan ve Rati karakterleri öne çıkıyor. Peki gerçekte Liparit var mı? Tarihte Liparit kimdir?

Liparit kimdir?

Prens Liparit Gürcüce kralı olarak tarihte yer almaktadır, . Liparit hanedanına mensup olan kral, 1048’de Bizanslı bir magistros olarak, IX. Konstantin tarafından Anadolu’ya doğru ilerleyen Selçuklulara karşı savaşta yardım etmesi için çağrıldı. Eylül 1048’deki Pasinler Muharebesi’nde Liparit esir alındı ve İsfahan’a gönderildi. İmparator, Selçuklu sultanı Tuğrul Bey’e serbest bırakılması için hediyeler gönderdi. Padişah ise bir daha Selçuklulara karşı savaşmamak şartıyla Liparit’i serbest bıraktı ve fidyeyi geri verdi.

Liparit’in yokluğunda Kral Bagrat üstünlük sağladı, ancak 1049 veya 1051’de özgürlüğüne kavuşan Liparit, krala karşı isyan etti ve kralı başkenti Kutaisi’den Abhazya’ya sürdü. Bagrat, Konstantinopolis’e gitmeye zorlandı. Bu arada Liparit, Bagrat’ın oğlu Giorgi’yi kral olarak tahta çıkardı ve kendisini naip ilan etti. Bagrat’ın 1053’te dönüşünden sonra Liparit yeniden ona karşı savaştı. Sonunda, 1060 yılında, kendi adamları tarafından tutuklandı ve onu Anton ismiyle manastıra süren krala teslim oldu. Liparit bundan kısa bir süre sonra Konstantinopolis’te öldü ve Gürcistan’da Katshi Manastırı’na gömüldü.