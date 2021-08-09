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Spor Lionel Messi Paris'i sokağa döktü
Spor

Lionel Messi Paris'i sokağa döktü

Barcelona ile yollarını ayıran Lionel Messi, Fransız devi PSG'ye imza atmak için Paris'e geliyor. PSG taraftarları hem havalimanının önünde hem de stadyumda dünya yıldızı Messi'yi bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 20:21:00 - 2021-08-09 20:24:32
Lionel Messi Paris'i sokağa döktü

Kadrosunda Sergio Ramos, Neymar, Kylian Mbappe, Di Maria gibi yıldızlar bulunan PSG, şimdi de dünyanın en yetenekli futbolcusu Lionel Messi'yi kadrosuna kattı! Messi transferinin bugün açıklanması bekleniyor. PSG taraftarları Paris'te dünya yıldızını bekliyor.

Barcelona ile özdeşleşen Lionel Messi, kulübe veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Messi çok uzun yıllardır Katalan ekibinde forma giyiyordu.

Sergio Ramos ile aynı takımda olacaklar

İspanya'da defalarca derbide karşı karşıya gelen Sergio Ramos ve Lionel Messi bu kez PSG'de, aynı başarı için mücadele edecekler. Messi'nin Neymar'dan 10 numarayı alıp almayacağı ise henüz belli değil.

 

Paris Saint-Germain taraftarları, Paris'in kuzeyindeki Le Bourget Havaalanı'nda Messi'yi bekliyor.

PSG taraftarları Parc des Princes Stadyumu'nun önünde toplanmaya başladı. Messi'nin bugün duyurulması bekleniyor.

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