Lionel Messi'nin hayatı ve futbol kariyerine nasıl başladığı merak ediliyor. Dünya Kupası'nda Fransa ile final maçı oynayan Arjantin, kupayı elde etmişti. Peki Lionel Messi kimdir, kaç yaşında?

Lionel Messi kimdir, futbol kariyeri nasıl başladı? Lionel Messi aslen nereli ve kaç yaşında?

Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmaasının ardından Lionel Messi'nin hayatı merak ediliyor. Gerçek adı Lionel Andrés Messi Cuccittini olarak bilinen Messi, Leo Messi olarak da anılmaktadır. Zorlu bir çocukluk geçiren Messi, ilginç bir hayat hikayesine sahiptir. Peki Lionel Messi kimdir?

Lionel Messi kimdir?

24 Haziran 1987 tarihinde dünyaya gelen Leo Messi zorlu bir çocukluk geçirmiş ve sonrasında dünya yıldızlığına uzanan ilginç bir hayat hikayesine sahip olmuştur. Messi'ye çocukluğunda "Futbol oynayamaz" denilse de şu anda bir dünya yıldızı olmayı başarmıştır.

Lionel Messi'nin gerçek ismi Lionel Andrés Messi Cuccittini'dir. Şu an 35 yaşında olan isim, futbola 8 yaşında Rosario şehir takımı Newell's Old Boys'da başlamıştır. Ailesi Messi'nin büyüme hormon eksiklik tedavisi görmesi ve futbola Barcelona'da devam etmesi için İspanya'nın Barselona şehrine taşınmıştır.

Kemikleri gelişmediği için "Futbol oynayamaz" demişlerdi

Çocukluğunda doktorlar küçük Messi'ye kemiklerinin gelişmediğini ve futbol oynayamayacağını söylemişlerdir. İçinde büyük bir futbol tutkusu olan Leo Messi doktorları dinlememiştir. Sürekli çalışan Messi, antrenmanlar yapmıştır. Kendini ispatlayan Messi 2004-2005 sezonunda Barcelona'da forma giymeye başlamıştır. Barcelona formasını ilk defa 2004-05 sezonunda giyen Messi, aynı zamanda da La Liga'da gol atan en genç futbolcu unvanına sahiptir. Barcelona'daki kariyerine 2021 yılında son veren Messi Ağustos 2021'de Paris Saint-Germain'le anlaşmıştır Şu anda PSG'de oynayan isim, çocukluk aşkı Antonella Roccuzzo ile evlidir ve üç erkek çocuğu bulunmaktadır.

Messi, kendisi gibi iyi bir futbolcu olan Cristiano Ronaldo ile karşılaştırılmaktadır. Ancak Lionel Messi'nin yeteneğinin doğuştan, Ronaldo'nun yeteneğinin ise çok çalışmaktan geldiği söylenebilir.

Messi'nin kaldırdığı kupalar

Messi kariyeri boyunca 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 10 lig, 6 İspanya Kral Kupası, 8 İspanya Süper Kupası, 1 İspanya Lig Kupası ve milli takımla 1 U20 Dünya Kupası kazanmayı başarmıştır. Messi toplamda 36 kupaya sahiptir.

Başarılı futbolcu Lionel Messi'nin futbol kariyerinde henüz Dünya Kupası bulunmuyordu. Ancak Messi 2022 yılında istediğini yaptı ve 2022 Dünya Kupası'nı futbol kariyerine eklemeyi başardı.

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