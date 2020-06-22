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Spor

Lionel Messi ile Antoine Griezmann birbirine girdi

İspanya'da La Liga'nın bitime bitime 8 hafta kala liderliği ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da yıldız futbolcular Lionel Messi ile Antoine Griezmann antrenmanda kavga etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 20:00:00 -
Lionel Messi ile Antoine Griezmann birbirine girdi

Haftasonu lig maçında Sevilla ile 0-0 berabere kalan ve La Liga'da liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da ortam gerildi.

Katalan ekibinin yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin, bu yıl birçok kez sorun yaşadığı iddia edilen Fransız golcü Antoine Griezmann ile idmanda kavga ettiği belirtildi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, ciddi anlamda tartışma yaşayan ikiliyi teknik direktör Setien ile oyuncular güçlükle ayırdı.

Griezmann, Manchester United için yazılıyordu

Barcelona'da son dönemde Inter'den Lautaro Martinez'in transferinin gerçekleştirileceği ve Antoine Griezmann'ın Manchester United'a gönderileceği yazılıyordu.

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