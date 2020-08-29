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Aktüel Linet Harbiye Açıkhava'da konser verdi
Aktüel

Linet Harbiye Açıkhava'da konser verdi

Yeniakit Publisher
2020-08-29 23:50:46 -
Linet Harbiye Açıkhava'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Linet, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi konserleri kapsamında sahneye çıkan şarkıcıya konseri dinlemeye gelenler de eşlik etti.

Konsere "Eylül Akşamı" ile başlayan Linet, "Hatıran Yeter", "Begonvil", "Adını Sen Koy", "Yıkıla Yıkıla", "Sarıl Bana", "Geçer", "İtirazım Var", "Nilüfer" ve "Hatıram Olsun"un da arasında bulunduğu çok sayıda şarkı söyledi.

Bayhan Prodüksiyon tarafından organize edilen "Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi" konserleri Teoman, Mustafa Sandal, Murat Boz, Yıldız Tilbe, Göksel ve Selami Şahin'in de arasında bulunduğu isimlerle devam edecek.

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