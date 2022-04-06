Linç edilmişti! Cem Küçük, o sözleri için açıklama yaptı

Gazeteci Cem Küçük, Habertürk'te Kübra Par'la Açık ve Net programında sarf ettiği, “Bergen filmini 7 milyon kişi izledi. Millet nasıl oluyor da sinemaya gidiyor?" sözleri için açıklama yaptı. “Konuşmasının kesilip biçildiğini ve sanki kendisi bunu millet ekmek bulup yiyemiyor diye söylemiş gibi sunulduğunu” belirten Küçük, “Bir şeyi anlamadan yorum yapmak bir tek bize has. Hayat pahalılığını bilmeyen var mı? Hepimiz şikâyetçiyiz” dedi. Küçük, Türkiye gazetesindeki "Bu algılarla sonuç almanız mümkün değil" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Tartışma programları bazen çok hararetli olur. O kadar hızlı bir ortam olur ki, bazen ne dediğiniz arada kaybolur.

Pazartesi akşamı da Habertürk’te öyle bir tartışma vardı. Toplam dört kişi enflasyonu ve hayat pahalılığını tartışıyorduk.

Programın başında Gülay Yedekçi fiyatı en çok artan ürünleri bizim gazetecilerin Wall dediği duvarda anlatıyordu. Kültür sanat alanında milletin bir yere gidemediğini, film izleyemediğini söyledi. Bunu hayat pahalılığına bağladı.

Sonra Kübra Par benden de anlatmamı istedi. Ben de anlatırken Gülay Hanım’a kültür sanat hakkında söyledikleriyle ilgili cevap verdim.

Millet kültür sanat faaliyeti yapamıyorsa Bergen filmine 7 milyon kişi nasıl izledi dedim. Malum sinemaya gitmek sadece bilet almak değil. Bugün bir film izlemek için sinema salonuna gitmek ciddi bir yekûn tutuyor. Salonların çoğu AVM’de. Yol parası, bir şeyler yemek, sinema bileti hepsi bir masraf.

Tabii “kes kopyala yapıştırıcılar” konuşmayı sanki ben bunu millet ekmek bulup yiyemiyor diye söylemişim şeklinde sundu. Zaten lince yer arayan belli kitle Allah ne verdiyse yazmış.

Bir şeyi anlamadan yorum yapmak bir tek bize has. Hayat pahalılığını bilmeyen var mı? Hepimiz şikâyetçiyiz. Bunu her programda defalarca söyledik, gazetemizde yazdık.

Seçimler sosyal medya üzerinde kazanılmıyor. Orada çok fazla mesaj atınca bütün Türkiye sizin gibi düşünmüyor..."