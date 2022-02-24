Linalool nedir, ne işe yarar? Linalool nerelerde, nasıl kullanılır?

Linalool maddesi birbirinden farklı çiçek ve baharat bitkilerinde bulunan hoş kokulu bir moleküldür. Bu molekül sahip olduğu çiçeksi koku sayesinde parfüm yapımı başta olmak üzere çiçek kokusu karışımlarında kullanılmaktadır. Bu nedenle linalool'un ticari değeri yüksektir.

Linalool kokusu

Linalool icin zambak kokusu demek tam dogru olmasa da, bir cok bitkide farkli enantiomerler halinde bulunan, zambak kokusunu andiran, ciceksi dogal bir güzel koku molekülüdür.

Linalool nerelerde, nasıl kullanılır?

Linalool sabun, deterjan, şampuan ve losyon gibi parfümlü hijyen ürünleri ve temizlik maddelerinin % 60 ila % 80'inde koku olarak kullanılır. Linalool molekülü sabun, deterjan, parfüm, krem, şampuan, losyon gibi hijyen ürünlerinde ve temizlik malzemelerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Aynı zamanda kimyasal bir ara ürün olarak kullanılır. Linalool'un yaygın aşağı akış ürünü E vitaminidir. Ayrıca linalool haşere uzmanları tarafından pire, meyve sineği ve hamamböceği böcek ilacı olarak kullanılır. Aynı zamanda morina güveleri için bir haşere kontrol yöntemi olarak da kullanılabilir. Linalool erkeklerin çekiciliğini artıran codlemone adı verilen morina güvesi feromonu ile sinerjik bir etki yaratır. Linalool bazı sirvisinek kovucu ürünlerde kullanılmaktadır

Linalool zararları

Göz ve burun boğazda tahrişlere ve deride alerjilere neden olur. Linalool parfüm, kolonya, sabun, şampuan, el losyonu, oje çıkarıcı, saç spreyi, çamaşır deterjanları, tıraş sabunu ve yumuşatıcılarda bulunur. Uyku, depresyon ve solunum problemlerine neden olur.