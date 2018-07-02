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Limonun ücreti bu sene el yakıyor

Pazar yerinde kilogramı 8-10 liraya çıkan limonun tane ücreti, 1,25- 1,5 lira arasında değişiyor.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:40
Limonun ücreti bu sene el yakıyor

Geçen yıl, Türkiye'de 1 milyon 7 bin ton rekolteye ulaşan limonun fiyatı, bu sene el yakıyor. Ülke genelindeki limon üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını karşılayan Mersin'de hal fiyatları 1- 2 TL arasında değişirken, Adana'daki hal fiyatları ise 2- 4 TL arasında seyrediyor.

KİLOSU 8 LİRA

Bu rakamlar, limon tezgaha gelinceye kadar sürekli yükseliyor ve pazarlarda kilogramı 8 TL'den ucuz limon bulmak neredeyse imkansız hale geliyor. İzmir'in en eski pazar yerlerinden biri olan ve fiyatlarının ucuzluğuyla bilinen Eşrefpaşa pazar yerinde bile, kilogramı 8 TL'den düşük limon bulunmuyor.

'YENİ LİMON ÇIKINCA DÜŞMEYE BAŞLAR'

Alışveriş yapan vatandaşlardan Ecevit Yılmaz, "Bir buçuk kilo kadar almayı düşünüyordum ama fiyatları görünce yarım kiloda karar kaldım. Sadece limonda değil, tüm ürünlerde bir yükseliş var. Umarım kısa zaman içerisinde yetkililer durumu halleder" dedi. Pazarcılar ise, aracılardan şikayet etti. Üreticinin elinden çıkış fiyatıyla tezgah fiyatı arasında uçurum olduğunu belirten pazarcılar, aracıların fiyatları yükseltmesini, tezgah fiyatlarındaki artışın bir numaralı nedeni olarak gösteriyor. Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Nevşehir Kapadokya'da mağaralarda depolanan limonların yüzde 20'sinin havaların yağmurlu gitmesi nedeniyle nemden çürüdüğünü, piyasada limon bulmakta zorlanıldığını, hasat dönemi olmaması nedeniyle de fiyatın yükseldiğini belirterek, "Temmuz ayı sonunda yeni limon çıkacak. O zaman fiyatlar düşmeye başlar" dedi.

AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:40
  1. Nevşehir
  2. İzmir
  3. Mersin
  4. Adana
  5. limon
  6. pazar
  7. kilo
  8. fiyat

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