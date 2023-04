Limonun bazı kullanım alanları: En çok tercih edilen uygulama belli oldu! Diğerleri hiç bu kadar etkili olmadı

Limonun bazı kullanım alanları mesela mutfak tezgâhlarının temizlenmesi için limondan faydalanmak mümkün olmaktadır. Bunun dışında kıyafetler için kimyasal maddeler kullanmak yerine limonun beyazlatıcı özelliğinden faydalanılması kişinin daha sağlıklı bir kıyafet giyilmesini sağlamaktadır. Limon kabukları da tam bir hayat kurtaran! Faydaları saymakla bitmeyen limon kabuklarının şaşırtıcı etkisi ilk kez kanıtlandı.

Son dönemde limon kabuklarıyla ilgili çok sayıda araştırma yayınlanıyor. Türk mutfağında da çokça kullanılan limonla ilgili son araştırma ise bilinen tüm gerçekleri alt üst etti.

LİMON KABUKLARIYLA BİTKİ NASIL YETİŞTİRİLİR?

Mutfakta pek çok malzemeyi gereksiz yere çöpe atıyoruz. Örneğin limon kabuklarını çöpe atmak yerine bitki yetiştirmek için kullanmak mümkün.

Üstelik bu öneri bitkiler için çok faydalı bir öneri.

NASIL YAPILACAK?

Suyunu sıktığınız limon kabuklarının altında ufak bir delik açın. İçine bir avuç toprak ve çimlendirmek istediğiniz tohumu koyun. Limon kabukları toprağı hem nemli tutacak hem de barındırdığı vitaminleri bitkiye geçirecektir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mutfak ocaklarındaki inatçı lekelere kullanılmış limona karbonat dökülerek zorlu lekeleri çok basit bir şekilde çözüme ulaştırmaktadır. İnsanlar her ihtiyaçlarında limon kullanmaktadır. Sağlık için kullananlar genelde soğuk algınlığı ya da tansiyon hastaları için limon bulunmaz bir nimet olma özelliğini taşımaktadır. Her insan hitap ettiği için özellikle kışın her evde mutlaka limon bulunması sağlanır ve kullanılmaktadır.

Limon kabukları tam bir hayat kurtaran! Faydaları saymakla bitmeyen limon kabuklarının şaşırtıcı etkisi ilk kez kanıtlandı. Temizlikten sağlığa bir çok alanda limon kabuklarını kullanabilirsiniz. İşte limon kabuklarıyla ilgili bilmeniz gerekenler

Limonların Her Kısmı Değerlidir

Limonun bir sürü kullanım alanları mevcuttur. Yeter ki limon kullanacak kişiler limonlarını doğru bir şekilde kullanmalıdır. Limonun bazı kullanım alanları bununla da sınırlı değil. Çünkü limonun daha sayılması gerekecek birçok faydası vardır. Özellikle diş sağlığına önem veren kişiler belli sürelerde limondan faydalanmalıdır. Limonun beyazlatma etkisi sadece giysiler için değil, dişler içinde beyazlatma kısmından faydalanılmasında çok yarar bulunmaktadır. Limonun suyu kadar kabuklarında o derece de önemi bulunuyor. Biten limonların kabukları atılmayıp bulaşık makinelerin kaşık bölümüne koyarak limonun mis gibi kokusundan faydalanma imkânı bulunmaktadır.

Yararlarını 2 katına çıkaran tahin ve limon kürü, çok sayıda hastalığa karşı da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Peki bu karışımın ne gibi yararlarından bahsedilebilir?

Tahinin içerisinde demir bulunuyor. Limon ise iyi bilindiği üzere yüksek miktarda C vitamini barındırıyor. Doğal asidik ile birleşen tahinin etkisinin arttığını söylemek ise işten bile değil. Bu etki 2 hatta 10 katını da görebiliyor. Önemli olan ise her gün düzenli bir tüketimin sağlanması.

Limon ile karıştırılan tahin, vücutta kan yapıcı madde sayısını artırıyor. Ayrıca tahin, kemik sağlığını da güçlendiriyor. Kan hücrelerini artıran bu besin ile vücudunuz da olumsuz şartlara karşı direnç kazanıyor.

Üstelik doğal el kremi yapabilirsiniz:

Limon kabuklarıyla hazırlayabileceğiniz bu basit tarif ile ellerinizin yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. Tarif için ihtiyacınız olan tek şey limon ve zeytinyağı. Minik minik doğradığınız limon kabuklarına zeytinyağı ekleyerek rondodan geçirin. Hazırladığınız karışımı bir tutam elinizin üzerine sürmeniz yeterli olacaktır. Ellerinizdeli cilt lekelerini hazırlayacağınız bu krem düzenli kullanımda yok edecektir.

Limon kabuğu çayı nasıl demlenir?

Limon kabukları kaynamış olan suya eklenerek demlenir. Diğer birçok bitki çayının hazırlanışından biraz daha farklıdır çünkü kaynamış olan su içinde bekletilerek demlendikten sonra en fazla 20 dakika boyunca su ile birlikte de kaynatılır. Limon kabuğu çayı tarifi için malzemeler:

İki adet limon

Bir litre temiz içme suyu

Arzuya göre bal

Limon kabuğu çayı nasıl yapılır?

Malzemeleri temin ettikten sonra limon kabuğu hazırlamak için şu adımlar takip edilmelidir:

Bir litre temiz içme suyu kaynatılır.

İki adet limon iyice yıkanır ve kabukları soyulur.

Yıkanan limon kabukları kaynatılmış olan temiz içme suyunun içine atılır.

Ocağın altı kapanmadan kaynatmaya devam edilir.

Limon kabukları suyun içindeyken 20 dakika boyunca kaynamaya bırakılır.

Hazırlanmış olan çay süzülür ve 5-10 dakika demlenmesi için bırakılır.

Demlenen limon çayı cam bir şişeye boşaltılır ve ışık görmeyen bir odada bir süre bekletilir.

İçileceği zaman ekşi tadı kırmak için bal eklenebilir.