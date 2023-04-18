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Kadın - Aile Karaciğeri yeniler ve göbeğinizi dümdüz yapar! Ortaya çıktı: Kimse bilmiyor, sıfırdan çalıştırıyor! Böyle, hemen yapın
Kadın - Aile

Karaciğeri yeniler ve göbeğinizi dümdüz yapar! Ortaya çıktı: Kimse bilmiyor, sıfırdan çalıştırıyor! Böyle, hemen yapın

Yeniakit Publisher
2023-04-18 01:22:00 - 2023-04-18 02:36:44
Karaciğeri yeniler ve göbeğinizi dümdüz yapar! Ortaya çıktı: Kimse bilmiyor, sıfırdan çalıştırıyor! Böyle, hemen yapın

Obeziteyle birlikte eşlik eden karaciğer yağlanması beyni de vuruyor. Ayırca Genç görünmenizin önemli sebebi büyük ölçüde iç organlarınızla alakalıdır. Kilolarınız, alejiniz ve sivilceleriniz de bununla alakalıdır. Vereceğimiz bu şok karışım padişahların en sık kullandığı bilinen tarif olarak geçiyor.

Bu etkiden kurtulmanız için yapacağınız kolay doğru şekilde beslenme.

Sağlıklı bir karaciğere sahip olmak istiyorsanız bunun için iki şeye ihtiyacınız var. Sağlıklı bir diyet ve sağlıklı hayat stili.

Ancak bu yaşam şartlarında ulaşmak zordur. Fast food ve sağlıksız yiyecekler yemek zorunda kalıyoruz bazen. Çalışmaktan yemek yapmaya zamanınız kalmıyor bu yüzden zehirli maddelere mecbur kalıyoruz.

Karaciğerimizi her zaman korumalıyız çünkü bizim için hayati önem taşır. Bu yüzden sık sık detoks yapmamız gerek.

Karaciğer detoks yöntemine uyum sağlar.Çünkü amacı vücudumuzu arındırmak ve zehirli maddeleri arındırmak ve protein takviyeside verir.
Karaciğerinizi çalıştıran mucize bir karışım sunuyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

karaciğerinizi sağlıklı yiyecekler yiyerek arınmaya çalışın. Karaciğer kötüye giderse ilerde daha fazla saldırıya uğrayacaksınız.

KARACİĞERİ ARINDIRAN ZAYIFLATAN GENÇLEŞTİREN KARIŞIM

Malzemeler

1 Adet kadar limon suyu
2 Adet kadar portakal suyu
7-8 Tane kadar taze nane yaprağı
1 litre kadar su
2 yemek kaşığı kadar organik bal

YAPILIŞI

Suyu kaynatın. Nane yaprakları koyun ve 5 dakika daha kaynatın. Soğuması için bir kaç dakika ateşten çıkarın ve portakal / limon suyunu koyun rendelenmiş limon kabuğunuda beraber koyun.

Soğuduktan sonra bal ile karıştırın ve bu karışımı haftada 2 kere yapın 1 ay boyunca.

Bu karışımı sıcak ve soğuk için. Karaciğerinizi her iki şekilde de temizler sağlıklı tutar.

İbni Sina karaciğer Temizliği için önerdiği tavsiyeler ise;

İbn-i Sina. Hastaya verilebilecek ilaçlar şunlardır. Kabuksuz karpuz çekirdeği veya çekilmiş üzüm çekirdeği veya kereviz ve anason çekirdeği. Diken çekirdeği, gül çekirdeği, gül, hatmi tohumu, molehiya tohumu birer dirhem ağırlığında öğütülür, taze, mayhoş meşrubatla ezilerek içilir.

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