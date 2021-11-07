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Kadın - Aile Limonlu Sorbe tarifi
Kadın - Aile

Limonlu Sorbe tarifi

Sorbe yapımı oldukça basittir, evde hemen yapıp tüketebileceğiniz basitliktedir hatta.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 23:32:00 - 2021-11-07 23:38:24
Limonlu Sorbe tarifi

Sorbe yapımı oldukça basittir, evde hemen yapıp tüketebileceğiniz basitliktedir hatta. Üstelik dondurma gibi yağ içermediğinden dondurmadan daha hafiftir.

Limonlu Sorbe tarifi için malzemeler

Malzemeler

  • 275 gr toz şeker
  • 600 ml su
  • 1 limonun rendelenmiş kabuğu
  • 1 su bardağı limon suyu
  • 30 gr pudra şeker

Süslemek için

  • Limon kabukları
  • Nane yaprağı

Limonlu Sorbe Nasıl Yapılır?

Bir tencereye toz şeker ve suyu aktarıp şeker eriyene kadar orta ateşte pişirin. Eriyince 5-6 dakika kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Şekerli şurubu ve rendelenmiş limon kabuğunu bir kasede karıştırın. Limon suyunu ekleyin. Pudra şeker ilave edin. Karışımı buzlukta 1 gece bekletin. Dondurma kaşığı ile kuplara paylaştırın. Limon kabukları ve nane yapraklarıyla süsleyip servis yapın. Afiyet olsun.

 

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