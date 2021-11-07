Sorbe yapımı oldukça basittir, evde hemen yapıp tüketebileceğiniz basitliktedir hatta. Üstelik dondurma gibi yağ içermediğinden dondurmadan daha hafiftir.

Limonlu Sorbe tarifi için malzemeler

Malzemeler

275 gr toz şeker

600 ml su

1 limonun rendelenmiş kabuğu

1 su bardağı limon suyu

30 gr pudra şeker

Süslemek için

Limon kabukları

Nane yaprağı

Limonlu Sorbe Nasıl Yapılır?

Bir tencereye toz şeker ve suyu aktarıp şeker eriyene kadar orta ateşte pişirin. Eriyince 5-6 dakika kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Şekerli şurubu ve rendelenmiş limon kabuğunu bir kasede karıştırın. Limon suyunu ekleyin. Pudra şeker ilave edin. Karışımı buzlukta 1 gece bekletin. Dondurma kaşığı ile kuplara paylaştırın. Limon kabukları ve nane yapraklarıyla süsleyip servis yapın. Afiyet olsun.