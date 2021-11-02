Limonlu parfe tarifi, nasıl yapılır?

Hazırlaması pratik, tadı da tam kıvamında limonlu parfe tarifi.

Malzemeler

1 kutu krem santi

2 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

2 yumurta

2 adet limon

1 vanilya

1 paket burçak bisküvi

Yapılışı

Önce süt ile krem şantiyi çırpalım. Dolaba kaldıralım. 2 yumurtanın beyaz ve sarısını ayrı kaplara ayıralım. Önce yumurtanın akını 1 su bardağı şeker ve vanilya ile çırpalım limonların suyunu sıkalım kabuğunu rendeleyip hem suyunu hem kabuklarını yumurta sarısı ile karıştırıp mikser ile bunları da çırpalım. Dolaptaki krem şantiyi alalım yumurta aklarını ve sarılarını krem şantinin içine döküp bütün malzemeleri çırpalım. Rondodan 1 paket bisküviyi geçirelim. Borcama çektiğimiz bisküvilerin yarısını koyalım tepsinin her yerine eşit seklide yayalım. Krem şantili karışımı tepsiye dökelim. Kalan bisküvileride üzerine serpelim derin dondurucu da 3- 4 saat donduralım. Servis yaparken 10 dakika tezgahta bekletelim. Üzerini istediğiniz şekilde süsleyip servis yapalım. Afiyet olsun.