Limonlu çatlak kurabiye tarifi, nasıl yapılır?

Limonlu şekerli kurabiye tarifi çok beğeneceğiniz güzel kurabiye tariflerinden bir tanesi.

Malzemeler

Hamuru için:

2 yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

6 yemek kaşığı toz şeker

1 limon kabuğu rendesi

Yarım limon suyu

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2, 5 su bardağı un

Üzeri için

1 su bardağı pudra şekeri

Yapılışı

Limonlu çatlak kurabiye hamuru için gerekli olan un haricindeki malzemeler, derin bir kap içerisinde karıştırılır. Elde edilen karışıma, azar azar un ilave edilerek güzelce yoğrulur ve çok yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilir. Yoğrulan hamurun ele yapışacak kadar yumuşak olması gerekiyor. Yoğrulan kurabiye hamurundan küçük parçalar kopartılıp avuç içerisinde yuvarlanır. Bütün hamur aynı işlemlerden geçirilip bitirilir. Şekillendirilen kurabiyeler pudra şekerine bulanır ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizilir. Önceden ısıtılmış 180° fırında, yaklaşık olarak 15 dakika pişirilir. Fırından alınan kurabiyeler oda ısısında soğuduktan sonra servise sunulur. Afiyet olsun.

