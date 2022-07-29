Limon yağı nedir, içilir mi? Limon yağı yapımı, cilde ve saça faydaları

Limon yağı sağlık açısından oldukça önemli bir yağdır. Limon yağı alternatif tıpta yüzyıllardır geniş bir sağlık koşul yelpazesini tedavi etmek için kullanılmıştır. Limon yağının faydaları bilimsel olarak da birçok araştırmayla beraber kanıtlanmıştır.

Bu yağın faydaları arasında cilt hastalıkları, saç sorunları, stres, yüksek ateş, farklı tür enfeksiyonlar, astım, fazla kilo, uyku sorunları, mide problemleri ve yorgunluk tedavisi gibi önemli özellikler vardır. Limon yağının bütün bu avantajları, antiseptik, sakinleştirici, antibakteriyel, uyarıcı, büzücü, karaciğeri onarıcı, bakteri öldürücü ve antifungal özellikleriyle ilişkilendirilebilir.

Limon Yağı Nedir?

Bilimsel olarak citrus adı verilen limon, rutaceae ailesine ait çiçekli bir bitkidir. Limon, dünyanın her kesiminde birçok ülkede yetişmektedir, ancak genel olarak Asya’ya özgüdür. Limon yağı ise limonun içinden değil limon kabuğundan soğuk presleme yöntemiyle elde edilir. Kabuğu aslında yağda çözünen fito-besleyicileri nedeniyle limonun en besleyici ve yoğun olan kısmıdır.

Limon yağı, seskiterpenler, terpenler, aldehitler, alkoller, esterler ve steroller dâhil birçok doğal önemli bileşikten oluşur. Limon yağı ferahlatıcı kokusu, enerji verici, koruyucu ve temizleyici özellikleri sebebiyle oldukça popüler bir bitkisel yağdır. Limon yağı, çok güçlü antioksidanlar içerir ve iltihaplanmayı azaltarak, bakteri ve mantarlarla savaşır. Ayrıca, vücuttaki enerji oranını arttırır ve metabolizmaya hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

Limon Yağının Özellikler

Limon yağı güçlü, taze bir narenciye kokusuna sahiptir ve rengi sarı, yeşildir. Limon yağı antimikrobiyal, gaz giderici, antiseptik, antianemik, antisklerotik, antiromatizmal, diüretik, böcek kovucu, tonik ve bakteri öldürücü özellikleri ile bilinir. Bu özellikler, aşağıdakileri içeren kimyasal bileşenlerin bir kombinasyonundan kaynaklanır:

A-pinen

A-terpinen

B-pinen

B-alfabisabolen

Kamfen

Limonen

Linalol

Mirsen

Neral

Çiçek esansı

Sabinene

Trans-bir-bergamotendir.

Limon Yağının Faydaları Nelerdir?

Limon yağı insan sağlığına maksimum fayda sağlar. Özellikle de ferahlatıcı etkisi, antioksidan özellikleri ve bakterilerle savaşması bu yağın kullanımını her geçen gün arttırmaktadır. Limon yağının faydaları neler gelin daha yakından inceleyelim;

Limon Yağı Mide Bulantısını Azaltır

Limon yağı kullanmak, özellikle hamilelik esnasında ortaya sıkça çıkan mide bulantısını hafifletmek için harika bir yoldur. 2014 yılında yapılan bir çalışmada, bu yağın gebe kadınlarda bulantı ve kusma üzerine etkileri incelenmiştir. Bir grup hamile kadın, bulantı hissettiği anda limon yağını teneffüs ederken, diğer grup limon yağını kullanmadı. Çalışma, iki grup arasında anlamlı bir fark olduğunu, limon yağı soluyan grupta mide bulantısı seviyelerinin anlamlı derecede düşük olduğunu tespit etti.

Limon yağı ayrıca krampları, mide ekşimesini, hazımsızlığı ve mide rahatsızlığını azaltır. Mide bulantısı hissediyorsanız, sadece limonun canlandırıcı kokusunu soluyun. Doğrudan şişeden bu yağı soluyabilir ve ev geneline dağıtabilirsiniz.

Limon Yağı Mükemmel Bir Anti Tümör Ajandır

Limon yağının önemli bir bileşeni olan limonenin, tümör oluşumunu engellerek kemoterapötik etkiler verir. 1 damla limon yağını 1 bardak sıcak suya ekleyerek içebilirsiniz. Ayrıca topikal olarak limonen içeren limon yağının kullanılmasının kadınlarda meme kanserini önlemeye yardımcı olur.

Limon Yağı Stresi Azaltır Ve Konsantrasyonu Artırır

2008 yılında yapılan bir çalışmada limon yağının stres üzerindeki etkileri incelenmiştir. 56 erkek ve kadın, strese maruz bırakılmış ve daha sonra limon yağı uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları, limon yağının, stresi azalttığını göstermiştir. Duygu durum arttırıcı olarak çalışan limon yağı ayrıca kaygı ve depresyonu da azaltır. Kendinizi biraz yorgun veya uyuşuk hissediyorsanız ve çabuk toparlanmaya ihtiyacınız varsa, limon yağını doğrudan şişeden soluyun veya evin içinde dağıtın.

Limon Yağı Bağışıklık Sistemi Fonksiyonunu Artırır

ciltguzellik.com'un haberine göre; Limon yağının antibakteriyel ve antiviral özellikleri bağışıklık sistemini güçlendirir ve zararlı patojenlerle savaşır. Bu yağ ayrıca, vücudun toksinleri ve atıkları yok etmesine yardımcı olan lenfatik sistemi de destekler. Limon yağı ayrıca evdeki virüslerle de savaşabilir. Bu yağı evde dağıtmak, evin havasını temizler ve hastalanma şansınızı azaltır.

Limon Yağı Solunum Fonksiyonunu Geliştirir

Limon yağı solumak, soğuk algınlığı, öksürük, bronşit ve tıkanıklık gibi solunum yolu semptomlarının azaltılmasına yardımcı olur. Özellikle alerji veya astım şikâyeti olanlar için bu yağ oldukça etkilidir. Herhangi bir solunum yolu tıkanıklığından muzdarip iseniz 1 bardak suya birkaç damla limon yağı ekleyin. Başınızı bir havlu ile örtün ve buharı 5 dakika boyunca soluyun. Öksürük veya kaşıntılı bir boğaz için, 1 yemek kaşığı bala 1 damla limon yağı ekleyin ve bu karışımı için.

Limon Yağı Sindirim Sistemini Destekler

Limon yağı, bulantı ve diğer mide problemlerinin semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceği gibi, gazı ve kabızlığı da giderir. Genel sindirim sağlığını korumak için, 1 bardak suya 1 damla limon yağı ekleyin. Ayrıca birkaç damla limon yağını herhangi bir taşıyıcı yağ ile karıştırıp karnınıza hafifçe masaj yapabilirsiniz.

Limon Yağı Ağız Sağlığını Artırır

Limon yağının antibakteriyel ve antifungal özellikleri ülserler, ağız pamukçukları, ağız kokusu ve diş eti hastalıkları dâhil olmak üzere çok çeşitli ağız rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olur. Bu durumların belirtilerini azaltmaya yardımcı olmak için, dişlerinizi fırçaladıktan sonra gargara olarak ılık su ve limon yağı karışımı kullanın.

Limon Yağının Faydaları ve Kullanımı

Sağlık yararlarından ayrı olarak, limon yağı başka faydalar da sunar. Bu faydalar şunlardır;

Temizleyici: Limon yağı doğal ve sağlıklı bir temizleyicidir. Bu yüzden vücudu, mutfak araç, gereçlerini, bulaşıkları ve elbiseleri temizlemek için de kullanılabilir. Aynı zamanda mükemmel bir dezenfektandır. Ev veya işyerinde masa, sandalye ve pencere gibi mikrobun bol olduğu yerlerde bu yağı kullanabilirsiniz.

Parfüm: Limon yağı, çoğu parfümde bulunan kimyasallar taşır ve ferahlatıcı bir aromaya sahiptir. Birçok kokulu mum da bu yağı içerir.

Sabunlar ve kozmetik ürünler: Limon yağı hem sabunlarda, hem de kozmetik cilt bakım ürünlerinde antiseptik kalitesi nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir.

Limon yağı içilir mi?

Limon yağını ağız yolu ile tüketmeniz mümkün.Günde 1 bardak suya 2 yada 3 damla damlatarak tüketebilirsiniz. Limon yağı ağız sağlığı için gargara yapmak için kullanılabilir.Masaj yolu ile uygulanacaksa sorunlu bölgeye damlatılır ve cilt tarafından emilmesi için masaj yapılarak yedirilir. Mikrop öldürücü etkisi vardır.

Limon Yağının Cilde Faydaları

Limon yağının cilde faydalarından yararlanmak isteyenler sıklıkla sorduğu sorulardan biride limon yağı yüze sürülür mü ve limon yağı yüzde nasıl kullanılır sorularıdır. İşte limon yağının cilde faydaları ve kullanım şekli;

Limon Yağı Cilt Koşullarını Düzeltir

Limon yağının antimikrobiyal özellikleri, çeşitli cilt hastalıklarını tedavi etmek için ideal bir bitkisel yağ olmasını sağlar. Aynı zamanda gözenekleri küçültürken cildi temizlemeye yardımcı olan bir büzücü görevi görür. Ek olarak, limon yağı, özellikle yağlı ciltler için iyidir, çünkü sebum üretimini kontrol etmeye yardımcı olur ve koparmaları azaltır. Araştırmalar limon yağının sivilce, apseler, sporcu ayağı, kaynarlar, selülit, kabarcıklar, sıyrıklar, kesikler, böcek ısırıkları, ülserler ve diğer yaraları tedavi etmeye yardımcı olduğunu kanıtlamıştır.

Cildi temizlemek ve sivilceyi azaltmak için, birkaç damla limon yağı uygulayabilirsiniz. Alternatif olarak, cildi temizleyen ve tonlandıracak doğal bir büzücü için bir miktar suyu limon yağıyla karıştırarak uygulayın. Diğer cilt koşullarını tedavi etmek için ise limon yağını herhangi bir taşıyıcı yağ ile karıştırın ve doğrudan etkilenen bölgeye uygulayın. Genel bir cilt temizleyici için de limon yağı ve epsom tuzunu karıştırarak duş alabilirsiniz.

Limon Yağının Saça Faydaları

Limon yağının saça faydaları ve yararlarından yararlanmak için sorulan sorulardan biride limon yağı saça sürülür mü sorusudur. Saça direk olarak sürebileceğiniz gibi kullandığınız şampuana ekleyerek kullanmanız mümkün. Saç derisinde bulunan sorunlara karşı etkili olan bu yağ ayrıca kafa derisinde görülen kaşıntıyı geçirmek içinde sıklıkla kullanılır.

Limon yağı saç rengini açtığı bilinmektedir. Uzun süre kullanılması saç renginin açılmasına neden olabilir.

Limon Yağı Saçı Sağlıklı Tutar

Saç bakım rutininde limon yağı kullanmak, saçın güçlü, sağlıklı ve parlak kalmasına yardımcı olur. Ek olarak, limon yağı, kafa derisindeki sebum üretimini düzenleyerek, yağlı veya kırık saç tellerini onarır. Temizleme işlemi için, saçları yıkamadan önce şampuanınıza birkaç damla limon yağı ekleyin. Alternatif olarak, bir bardak ılık suya birkaç damla limon yağı ekleyin ve saça uyguladıktan sonra durulayın.

Limon Yağı Yapımı

Limon yağını aktar yada kozmetik mağazalardan satın alabileceğiniz gibi evde kendi limon yağınızı yapabilirsiniz

Malzemler

5 Adet limon

Organik zeytinyağı

Yapılışı

Limon kabuklarını yıkayarak bir rende yardımı ile iyice rendeleyin. Rendeleme işlemi yaparken sadece kabuklarını rendelemeye dikkat etmelisiniz. Kabuğun alt tarafındaki beyaz kısımın rendelemeye dikkat edin. Rendelediğiniz limon kabuklarını bir cam kavanozun içerisine ekleyin.

Rendelediğiniz limon kabuklarının üzerine kavanoz doluncaya kadar zeytinyağı ekleyin. Kavanozun ağzını sıkıca kapatın ve güneş gören bir yerde 20 gün kadar bekletin. Günde 1 defa kavanozu çalkalamanız gerekmektedir.

Bekleme süresi sonunda yağı kabuklarından arındırmak için yağı tülbentle ile süzün. Doğal limon yağımız hazır ihtiyaç halinde kullanabilirsiniz.

Limon Yağının Tüylere Etkisi

Limon yağı tüylerin azalması yada yok olması için etkili yağlardan biridir. Ağda yada tüy alma işlemi sonrası limon yağı ile 2 gün boyunca gün boyunca masaj yapmanız gerekmektedir. Her tüy alma işlemini sonra tekrarlandığında tüylerin daha geç ve az çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Limon Yağının Zararları

Limon yağı aşırıya kaçmadan kullanıldığında yan etkisi ve zararı olmayan yağlardan biridir. Hamilelerin ve çocukların kullanımına uygun değildir. Cilde, yüze ve saça sürüldüğünde hassas ve alerjik cilde sahip olanlarda tahriş, yanma ve kaşıntıya neden olmaktadır.

Limon yağı asla açık yara ve yanığın üzerine sürülmez. Egzama ile kaşıntı olan bölgeye limon yağını asla sürmeyiniz.

Limon Yağı Hakkında Tüm Sorular

Limon yağı nerede satılır?

Limon yağı aktar, kozmetik mağazalarda ve e ticaret sitelerinde satılmaktadır.

Limon yağı ağda sonrası kullanılır mı?

Limon yağı ağda ve tüy alma sonrası kullanılmaktadır. Ağda sonrası masaj yapılarak yedirilmesi tahrişi önlediği gibi tüylerin daha geç ve az çıkmasını sağlar.

Limon yağı alerji yapar mı?

Bu doğal yağ cilde sürüldüğünde alerjiye neden olmaktadır. Özellikle yüz bölgesine sürülürken dikkatli olmak gereklidir. Kızarıklık, yanma ve alerjiye neden olabilir.

Limon yağı cilt lekelerini açar mı?

Düzenli olarak limon yağı kullanıldığında cilt lekelerine iyi geldiği gibi cilt renk tonunda bir kaç ton açılma sağlamaktadır. Cilt rengini açan limon yağı kahverengi cilt lekelerini yok eder.

Limon yağı göz altı morluklarına iyi gelir mi, göz altına sürülür mü?

Göz altı ve göz çevresi hassas ve ince yapıda olduğu için limon yağı asla sürülmesi önerilmez. Tahriş edici etkisi olduğundan göz altına ve çevresine zarar verebilir.

Limon yağı genital bölgeyi beyazlatır mı?

Genital bölgeyi yada koltuk altını beyazlatmak kararmaları yok etmek için limon yağı kullanabileceğiniz yağlardan biridir. Limon yağı sürerek genital bölgeyi yada koltuk altını beyazlatabilirsiniz.

Limon yağı hamileler kullanabilir mi?

Hamilelerin, hamilelik şüphesi olanların yada hamile kalmayı düşünenlerin asla doktoruna danışmadan kullanmaları önerilmez.

Limon yağı mideye iyi gelir mi?

Sindirim sistemine iyi gelen gaz ve şişkinliği yok eden limon yağı ayrıca mide ağrısına ve sancısına iyi gelmektedir. 1 bardak suyun içerisine 1 yada 2 damla ekleyip içebilirsiniz.

Limon Yağı Fiyatı

Hazır olarak limon yağını alabileceğiniz gibi aktarlardan yada kozmetik mağazalarından satın alabilirsiniz.

Limon Yağı Kullananlar

Limon yağı kullananlar yaptıkları yorumlarda limon yağının cilde ve saça faydası olduğunu dile getirmişlerdir. Limon yağının cilde uygulandığında sivilce kurutucu etkisi olduğu kullananlar tarafından sıklıkla söylenmiştir.

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