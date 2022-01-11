Limon yağı faydaları: Limon yağının cilde faydaları nelerdir?

limon kabuğundan elde edilen limon yağı, uçucu yağlar arasında en güçlü anti-mikrobiyal özelliklere sahiptir. Aynı zamanda salata ve mezelerde de limon yağı çok sık kullanılır. Ayrıca sebzelerin temizlerken de limon yağı kullanılır. Özellikle sebze ve meyveler yıkanırken içerisine sirke yerine birkaç damla limon yağı eklenebilir. Bunun yanı sıra yemekleri lezzetlendirmek için de limon yağı kullanılır.

Limon yağının cilde fayları nelerdir?

-Ciltteki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

-Cilt lekelerini giderir.

-Sivilcelerin kurumasına yardımcı olur.

-Ciltteki örü deriden arınmayı sağlar.

-Güneş lekelerine iyi gelmektedir.

Limon yağı nasıl kullanılır?

Limon yağı zeytinyağı ile karıştırılarak cilde uygulanabilir. Cilde ya da saça uygulanacağı zaman kullanılan ürünlerin içine birkaç damla eklenebilir. Asitli bir yapısı olduğundan dolayı direkt cilde temasından kaçınmak gerekir.

Limon kabuğu nasıl kullanılır?

Sizlerde tıpkı aşçılar gibi rendelediğiniz limon kabuklarını yemeklerinize, salatalarınıza veya keklerinize katıp bu şekilde tüketebilirsiniz. Bunların haricinde limon kabuğunun farklı kullanım alanları da vardır. Limon kabuğu özellikle cilt bakımı için kullanılmaktadır.

Limon kabuğunun faydaları nelerdir?