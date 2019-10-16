Doğal limon tuzu nasıl yapılır? Evde limon tuzu nasıl yapılır? Limon Tuzu kimyada sitrik asit adıyla bilinir. Tüm canlı organizmalarda belli miktarlarda doğal olarak bulunur. İşlerini kolaylaştırdığı için birçok ev hanımı da özellikle kışlık olarak hazırladıkları gıdalara limon tuzu koyar. Peki Limon tuzu sağlığa zararlı mıdır? Limon tuzu yerine limon suyu kullanılır mı?

Limon tuzu, hazır gıdalarda koruyucu ve raf ömrü uzatıcı olarak kullanılır. Sitrik asit meyve suları ve meşrubatlar başta olmak üzere mayalı ürünlerde, peynir, bisküvi, lokum, kek, dondurma, reçel ve marmelatlar, jöle, dondurulmuş patates ve balık, hazır çorbalar, salçalar ve konservelerde kullanılır. Bir evde turşuya da, reçele de, ekşili çorbaya da limon tuzu konur, bulaşıklar limon tuzuyla parlatılır, içeceklerin rengi de limon tuzuyla açılırsa bünyeye giren limon tuzu miktarı kararından fazla olur. Limon tuzu yerine, evde limon varsa eğer olabildiğince taze sıkılmış limon suyu da kullanılır.

Limon tuzu sağlığa zararlı mıdır?

Doğal Sitrik asit insan organizmasında da üretildiği, vücut hücrelerinin normal bir bileşiği olduğu için yan etkisi olmadan parçalanabilir ve kullanılabilir. Tüm kimyasallarda olduğu gibi kimyasal sitrik asidin de bazı zararları vardır. Nadiren alerjik reaksiyonlar görülebilir. Kansere neden olmaz, insan sağlığına ve doğaya zararı yoktur. Temas edilirse gözleri ve cildi tahriş edebilir. Limon tuzu toz halindeyse veya sıcak suda eriyen limon tuzunun buharı solunursa solunum yollarını tahriş edebilir.

Evde limon tuzu nasıl yapılır? Limon tuzunun faydaları nelerdir?