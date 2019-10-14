Salatalardan ev temizliğine kadar hanımların en sık kullandığı ürünlerden biri olan limon tuzu ne işe yarar? Limon tuzunun faydaları neler? İşte limon tuzuna dair bilinmesi gerekenler...

Limon tuzu nedir?

Halk arasında ve marketlerde limon tuzu olarak bilinen ve kullanılan şey, aslında sitrik asitten ibarettir. Paket olarak alınabilen limon tuzu, birçok ambalajlı yiyecek ve içecek içerisinde bulunmaktadır. Bu ambalajlı ürünlerin içindekiler kısmına baktığınızda, sitrik asit görme ihtimaliniz çok yüksektir.

Limon tuzu neye yarar?

Günümüz modern gıda sektörü, limon tuzuna adeta muhtaçtır. Gıda sektöründe limon tuzu olarak değil E330 olarak bilinmektedir. Çikolatadan, reçele kadar tüm besin ürünlerinde görmek mümkündür. Tek amacı ise besinleri koruması yani raf ömrünü uzatmasıdır. Gıda sektörü haricinde kozmetik ve ilaç sanayisinde de kullanım alanı oldukça geniştir.

Gıda sektöründe koruyucu olarak kullanılan E330, temizlik ürünlerinde ise PH dengeleyici olarak kullanılmaktadır. Ev hanımları ise kireç tutan ev eşyalarının kireçlerini sökmekte kullanmaktadır. Dikkatli ve profesyonel ellerde, cilt maskesi olarak da kullanılabilmektedir fakat bu maske türü, hassas ciltler için önerilmemektedir.