0553 313 94 23

Limon tuzu lavabo açar mı?

Limon tuzu mutfakta hazırlanan tariflerden genel ev temizliğine birçok alanda kullanılıyor. limon tuzunun aslında bir tuz değil, kimyasal yollarla elde edilmiş bir tür asit olduğu söylenilebilir. Başta reçel olmak üzere onu takip eden limon tuzu turşu yapımı sırasında ve zeytinlere ölçülü bir miktar eklenirse daha uzun süre dayanır. Peki limon tuzu lavabo açar mı?

17 Ekim 2019 Perşembe 15:09
Limon tuzu lavabo açar mı?

Limon tuzu mutfakta hazırlanan tariflerden genel ev temizliğine birçok alanda kullanılıyor. limon tuzunun aslında bir tuz değil, kimyasal yollarla elde edilmiş bir tür asit olduğu söylenilebilir. Başta reçel olmak üzere onu takip eden limon tuzu turşu yapımı sırasında ve zeytinlere ölçülü bir miktar eklenirse daha uzun süre dayanır. Peki limon tuzu lavabo açar mı?

Limon tuzu çamaşır ve bulaşık makinesi temizliği için deterjan olarak kullanılabilir. Bu konuda limon tuzu ve sirke ikilisine güvenebilirsiniz. Tıkanan lavabonuza 2 yemek kaşığı kadar toz haldeki limon tuzunu döküp bir süre erimesi için bekleyin, daha sonra üzerine 1 su bardağı sirke dökün. Bir süre bekleyip musluktan sıcak su dökerek lavabonuzdaki tıkanıklığı gidermiş olacaksınız.

Limon tuzu kılları yok eder mi?

Limon tuzu yerine limon suyu kullanılır mı?

Evde limon tuzu nasıl yapılır? Limon tuzunun faydaları nelerdir?

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 15:09
  1. Limon tuzu lavabo açar mı?
  2. sirke ve limon tuzu karışımı
  3. tuz ve sirke ile lavabo açma
  4. kola ile lavabo açma
  5. sirke ve tuz ile lavabo tıkanıklığı açma
  6. doğal lavabo açıcı
  7. tıkanan lavabo nasıl açılır kadınlar kulübü
  8. tıkalı lavabo nasıl açılır
  9. kaya tuzu lavabo açar mı
  10. limon tuzu kanserojen midir
  11. limon tuzu hamilelere zararlımı
  12. limon tuzu tansiyonu yükseltirmi
  13. doğal limon tuzu nasıl yapılır
  14. evde limon tuzu nasıl yapılır
  15. limon tuzu yerine limon suyu kullanılır mı
  16. limon tuzu fabrikası
  17. limon tuzu mu tozu mu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 2 ölü
    1. Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 2..
    2. Yaptığı şey pahalıya mal oldu! Rus..
    3. Türkiye'ye gelen Mike Pence'in dikkat..
    4. Limon tuzu lavabo açar mı?
    5. TFF cezayı kesti! 3 kulübün puanları..
    6. Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Adaylıktan..
    7. Acı haber geldi! 1 asker şehit
    8. Trump, Türkiye düşmanı kanalın..
    9. Çin'den ABD'ye uyarı: Hatanı düzelt
    10. Mektup sonrası Pompeo ve Pence Ankara’da
    11. Adıyaman’da hastaneye giden yaşlı..
    12. Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
    13. Yeniden Refah Partisi’nden STK’lara..
    14. 'Dansözlü gece' için TMSF'den açıklama..
    15. Alıç sirkesinin faydaları nelerdir?
    16. Nihat Genç'ten bomba açıklama: Barış..
    17. Erdoğan'ın ziyareti ertelendi!
    18. Ahmet Çakar'dan zehir zemberek sözler!..
    19. Çin Dışişleri Bakanlığı: 2 ABD..
    20. Bursa'da traktör park halindeki..
    21. 40'tan fazla terörist teslim oldu! 600..
    22. Yunanlardan "Atatürk Evi"ne saldırı
    23. Sigorta başlama yaşı kaçtır? 18..
    24. Trump'ın sözlerini duyan tercüman..
    25. Tek kelimeyle vahşet! Ayaklarını..
    26. Afganistan'da çatışma! 6 ölü
    27. Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
    28. Belirli süreli iş sözleşmelerinde..
    29. Volkswagen yatırımı durdurdu mu?..
    30. Mehmetçik yerli silahlarla ava çıktı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
    Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu!
    Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu!
    Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin
    Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin
    Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
    Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular