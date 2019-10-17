Limon tuzu mutfakta hazırlanan tariflerden genel ev temizliğine birçok alanda kullanılıyor. limon tuzunun aslında bir tuz değil, kimyasal yollarla elde edilmiş bir tür asit olduğu söylenilebilir. Başta reçel olmak üzere onu takip eden limon tuzu turşu yapımı sırasında ve zeytinlere ölçülü bir miktar eklenirse daha uzun süre dayanır. Peki limon tuzu lavabo açar mı?

Limon tuzu çamaşır ve bulaşık makinesi temizliği için deterjan olarak kullanılabilir. Bu konuda limon tuzu ve sirke ikilisine güvenebilirsiniz. Tıkanan lavabonuza 2 yemek kaşığı kadar toz haldeki limon tuzunu döküp bir süre erimesi için bekleyin, daha sonra üzerine 1 su bardağı sirke dökün. Bir süre bekleyip musluktan sıcak su dökerek lavabonuzdaki tıkanıklığı gidermiş olacaksınız.

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