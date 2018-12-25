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Limon, tuz, karabiber bu hastalıklara iyi geliyor

Hastalıklarla doğal yollarla başa çıkmak mümkün. İşte hasalıklarla baş etmek için yapmanız gerekenler...

25 Aralık 2018 Salı 00:24
Limon, tuz, karabiber bu hastalıklara iyi geliyor

Grip ve enfeksiyon sezonunda, kendimizi korumak ve hastalıkları önlemek için, ilaçlardan çok doğal yollar bulmak büyük önem taşıyor.

En çok antibiyotik veya iğne yöntemlerine başvurulmasi tavsiye edilse de, gribe karşı daha etkili olabilecek doğal ilaçlar kullanmak çok daha faydalıdır.

Limon suyu, antibakteriyel, antiviral ve bağışıklık sistemini koruyan özellikler içerdiğinden dolayı son derece güçlü bir ajandır. Bir diğer taraftan, hastalık ve enfeksiyonlara karşı p vitamini, pektin, sitrik asit, magnezyum, kalsiyum ve vitaminler bakımından da oldukça zengindir.

Size, evde soğuk algınlığı tedavisi için, bu 3 doğal maddeyi kullanarak, 9 farklı problemi nasıl çözeceğinizi anlatmak istiyoruz. Kuşkusuz bu reçeteler, dikkate değer sonuçlar verecektir.

Boğazı tedavi etmek için; bir limonun suyu, bir tutam tuz ve karabibere ihtiyacınız olacak. Bu üçünü karıştırıp, çalkalayın. Ayrıca soğuk sirke ile de boğaz tahrişini ortadan kaldırabilirsiniz.

Burun tıkanıklığını açmak için; karabiber, tarçın, kimyon ve kakule tohumunu eşit miktarda karıştırıp, toz haline gelinceye kadar ezin. Bu karışımı kokladığınızda güçlü bir hapşırmaya neden olacak ve burun kanallarınız açılacak.

Safra kesesi taşlarını ortadan kaldırmak için ise; limon suyu ve zeytinyağı karışımını içmeniz gerekiyor.

Mide bulantısını gidermek veya hafifletmek için; bir bardak suya karabiberi karıştırıp, biraz taze limon suyu ekleyin ve yavaş yavaş için.

Limon suyunu su ile yumuşatıp gargara yapmak; boğazdaki tahriş ve yaralara da iyi gelecektir. Bademcik iltihabi durumunda, limonlu gargaranın içine tuz da ilave edin.

Kilo vermek için; bir bardak suda 1/4 çay kaşığı karabiberi, 2 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı balı iyice karıştırın ve her gün için.

Astım krizlerini dindirmek için; karabiber en etkili çözümdür. 8-10 adet biber tanesini 2 adet karanfil ve 10-15 adet fesleğen yaprağıyla birlikte kaynatın. 15 dakika kadar demledikten sonra süzün ve 2 kaşık bal katın. Ayrıca biraz süt ekleyip de deneyebilirsiniz.

Diş ağrısını ortadan kaldırmak için; karanfil yağı ve karabiberi karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı ağrılı bölgeye sürün.

Ateşi düşürmek, griple savaşmak, bulantıyı ve sıtmayı azaltmak için; ballı sıcak çayınıza biraz limon suyu katın. Pamuğa limon suyu damlatıp, burun deliklerinize tampon yapın.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 00:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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