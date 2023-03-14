Limon, sarımsak ve maydanozun inanılmaz faydası: Duyan marketlere koşuyor! Limon deyip geçmeyin
Maydanoz, sarımsak ve limon ayrı ayrı kullanıldıklarında insan sağlığının mihenk taşları, bir araya geldiklerinde ise mükemmel bir kür oluşturan ve faydaları saymakla bitmeyen üç şifalı bitkidir. Kendi başlarına üçü birden antibiyotik ve doğal detoks nitelikleri taşıyan bu sebze sınıfından gıdalar ile kür hazırlamak ise hem kolay, hem faydalı. Limon ve sarımsak birçok hastalığın tedavisinde kullanılan besinlerden birisidir. Peki bu sağlık üçgeni nasıl hazırlanıyor? MAYDANOZ LİMON SARIMSAK KÜRÜ NASIL YAPILIR?
Limon, sarımsak ve maydanoz kürü
Maydanoz, limon ve sarımsak bitkilerinin taze hallerinin sağlıklı bir yolla karıştırılması işlemine kür adı verilmektedir. Bu bitkilerin doğal bir şekilde temizlenerek ve soyularak karıştırıcı yardımı ile besin değerlerini kaybetmeyecek şekilde yoğunlaştırılması gerekmektedir. Doğal kür sabahları aç karnına kahvaltıdan 25-30 dakika kadar önce tüketilmelidir. Günde bir kez tüketimi sağlık açısından yararlı olacağı gibi, aşırı tüketimi elbette ki yan etkiler doğuracaktır.
Maydanoz sarımsak limon kürü ne işe yarar?
25 günün sonunda sarımsakların limon suyu içinde eridiğini göreceksiniz. Karışımı her gün sabah aç karna yarım bardak içebilirsiniz. Bir diğer kür olan limon sarımsak maydanoz kürü ise kalp damarlarındaki tıkanıklığı giderir ve kan dolaşımını güçlendirir.
Limon, sarımsak ve maydanoz kürü nasıl hazırlanır?
Malzemeler:
12 adet maydanoz (sapı ve yaprağı birlikte)
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı limon suyu
yarım su bardağı su
Hazırlanışı:
Yaprakları ve sapları iyice temizlenen maydanoz ile kabuğundan ayrılmış 1 diş sarımsak mutfak robotu içerisine atılarak öğütülür. Ardından taze limondan sıkılmış 2 yemek kaşığı limon suyu ve yarım eklenerek karıştırılmaya devam edilir. Mutfak robotundan çıkarılan karışım tercihe bağlı olarak sıcak ya da ılık suyun içerisine konularak demlenmeye bırakılır. Demlenme süresinin sonunda aç karnına tüketilebilir.
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Limon, sarımsak ve maydanoz kürü faydaları
Hazırlanan kürün özellikle kalp sağlığı açısından faydalı olduğu biliniyor. Faydaları ise:
Kalp damarlarını açar
Kalbi besleyen damar ve yolların tıkanmasını engeller
Kalp damarlarında plak oluşumunu engeller
Kan dolaşımını hızlandırır.
İdrar yolu enfeksiyonlarını önler
Sindirim sistemini düzenler
Cilt sağlığını korur
Daha genç görünüm kazanmayı sağlar
Saç köklerini güçlendirir
Kalp damarlarının yağ bağlamamasını sağlar
Limon, sarımsak ve maydanoz kürü kullanımı
Limon, sarımsak ve maydanoz kürü bir çay şeklinde şeker ile ya da isteğe bağlı olarak çeşitli baharatlar ile birlikte tüketilebilir. İçerdiği mineraller ve vitaminler sayesinde direkt olarak cilde ya da saça uygulanarak da kullanılabilir. Cilt maskesi olarak kullanımında ya da saç bakımı tercihinde banyolardan önce kullanımı tavsiye edilir.
Limon, sarımsak ve maydanoz kürü zararlı mıdır?
Özellikle kalp sağlığı açısından büyük önem taşıyan bu sağlık üçgeninin bilinen nadir zararları olarak tansiyonu düşürmesi sayılabilir. Bu sebeple hipotansiyon olarak da bilinen düşük tansiyon hastalığına sahip kişilerce tüketimi önerilmez. Ayrıca bu birleşimin tansiyona etkisi büyük olduğundan tüketimi sırasında 3 gün boyunca sarımsak ekleyerek, sonraki 3 gün sarımsak kullanmayarak tüketilmesi önerilir. 9 günlük tüketimden sonra 3 gün ara verilmesi de tavsiye edilen kullanım şekilleri içindedir.