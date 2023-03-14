Limon, sarımsak ve maydanozun inanılmaz faydası: Duyan marketlere koşuyor! Limon deyip geçmeyin

Limon, sarımsak ve maydanoz kürü

Maydanoz, limon ve sarımsak bitkilerinin taze hallerinin sağlıklı bir yolla karıştırılması işlemine kür adı verilmektedir. Bu bitkilerin doğal bir şekilde temizlenerek ve soyularak karıştırıcı yardımı ile besin değerlerini kaybetmeyecek şekilde yoğunlaştırılması gerekmektedir. Doğal kür sabahları aç karnına kahvaltıdan 25-30 dakika kadar önce tüketilmelidir. Günde bir kez tüketimi sağlık açısından yararlı olacağı gibi, aşırı tüketimi elbette ki yan etkiler doğuracaktır.

Maydanoz sarımsak limon kürü ne işe yarar?

25 günün sonunda sarımsakların limon suyu içinde eridiğini göreceksiniz. Karışımı her gün sabah aç karna yarım bardak içebilirsiniz. Bir diğer kür olan limon sarımsak maydanoz kürü ise kalp damarlarındaki tıkanıklığı giderir ve kan dolaşımını güçlendirir.

Limon, sarımsak ve maydanoz kürü nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

12 adet maydanoz (sapı ve yaprağı birlikte)

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı limon suyu

yarım su bardağı su

Hazırlanışı:

Yaprakları ve sapları iyice temizlenen maydanoz ile kabuğundan ayrılmış 1 diş sarımsak mutfak robotu içerisine atılarak öğütülür. Ardından taze limondan sıkılmış 2 yemek kaşığı limon suyu ve yarım eklenerek karıştırılmaya devam edilir. Mutfak robotundan çıkarılan karışım tercihe bağlı olarak sıcak ya da ılık suyun içerisine konularak demlenmeye bırakılır. Demlenme süresinin sonunda aç karnına tüketilebilir.

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Limon, sarımsak ve maydanoz kürü faydaları

Hazırlanan kürün özellikle kalp sağlığı açısından faydalı olduğu biliniyor. Faydaları ise:

Kalp damarlarını açar

Kalbi besleyen damar ve yolların tıkanmasını engeller

Kalp damarlarında plak oluşumunu engeller

Kan dolaşımını hızlandırır.

İdrar yolu enfeksiyonlarını önler

Sindirim sistemini düzenler

Cilt sağlığını korur

Daha genç görünüm kazanmayı sağlar

Saç köklerini güçlendirir

Kalp damarlarının yağ bağlamamasını sağlar

Limon, sarımsak ve maydanoz kürü kullanımı

Limon, sarımsak ve maydanoz kürü bir çay şeklinde şeker ile ya da isteğe bağlı olarak çeşitli baharatlar ile birlikte tüketilebilir. İçerdiği mineraller ve vitaminler sayesinde direkt olarak cilde ya da saça uygulanarak da kullanılabilir. Cilt maskesi olarak kullanımında ya da saç bakımı tercihinde banyolardan önce kullanımı tavsiye edilir.

Limon, sarımsak ve maydanoz kürü zararlı mıdır?

Özellikle kalp sağlığı açısından büyük önem taşıyan bu sağlık üçgeninin bilinen nadir zararları olarak tansiyonu düşürmesi sayılabilir. Bu sebeple hipotansiyon olarak da bilinen düşük tansiyon hastalığına sahip kişilerce tüketimi önerilmez. Ayrıca bu birleşimin tansiyona etkisi büyük olduğundan tüketimi sırasında 3 gün boyunca sarımsak ekleyerek, sonraki 3 gün sarımsak kullanmayarak tüketilmesi önerilir. 9 günlük tüketimden sonra 3 gün ara verilmesi de tavsiye edilen kullanım şekilleri içindedir.