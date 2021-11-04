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Kadın - Aile Limon sarımsak kürü nasıl yapılır, faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Limon sarımsak kürü nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Limon sarımsak kürünün nasıl yapıldığı, sağlık açısından faydalarını, limon sarımsak kürü tarifini bu yazımızda bulabileceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 01:18:00 - 2021-11-04 01:22:41
Limon sarımsak kürü nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Limon sarımsak kürünün nasıl yapıldığı, sağlık açısından faydalarını, limon sarımsak kürü tarifini bu yazımızda bulabileceksiniz. Kalp damar sağlığı başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde etkili rol oynayan bir ikilimiz var; Limon ve sarımsak.

Limon suyu ve sarımsak kürünün faydaları

Bu kürün en önemli faydalarından biri, bütün damar iltihaplarını tedavi eder. 
Her çeşit romatizmal ağrıları geçirir. 
Kolesterolü düşürür. Zararlı yağların yakılmasını sağlayarak zayıflatır.
Vücudu toksinlerden arındırıcı etkisi vardır.
Vücudunuzu gençleştirir.
Vücuttaki şeker oranını dengeler.
Böbrek ve safra taşlarını eritir.
Felç ve inme riskini azaltır.
Beyin hücreleri ve tüm sinir sistemlerini yeniler.
Kalp krizi riskine karşı kalbi güçlendirici etkisi vardır.

Limon sarımsak kürü tarifi

Malzemeleri:

2 lire saf limon suyu
40 diş sarımsak
2 litrelik cam kavanoz

Yapılışı

Sarımsakları yıkamadan soyun. Havanda yardımıyla sarımsakları ezin. Kavanozunuzun içerisine dövülmüş olan sarımsakları ilave edin. Ardından kavanozun içerisine yeterli miktarda limonu çekirdekleri ile birlikte sıkarak ilave edin. Tüm malzemeleri ekledikten sonra kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Kavanozu siyah bir poşete koyarak muhafaza etmelisiniz. Işık geçirmeyen bir ortam oluşturmalısınız. Limon ve sarımsak karışımını 25 gün boyunca her gün çalkalamanız gerekir. 25 günün sonunda kürünüzü uygulayabilirsiniz.

 

 

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