Limon, kahve, sıcak su ne işe yarar? Kahve limon sıcak su nasıl yapılır?

Limon ve kahve karışımı ne işe yarar?

Kahve az kalori barındırmasından dolayı yağ yakma diyetlerinde tavsiye edilen içeceklerden birisidir. Limonlu kahve baş ağrısını hafifletir. Limonlu kahve yağların erimesine yardımcı olur.

Yapılan bazı çalışmalar kahvenin kilo vermeye yardımcı olacağını göstermiştir. kafeinin, hücre içindeki yağı yakarak aşırı birikmeyi önlemeye yardımcı olan kahverengi yağ dokusunu da uyardığı belirtilmiştir. Yani bu karışımın kilo vermeye etkisi konuşulacaksa bunun kafeinden kaynaklanması daha mümkün görünüyor.

Baş ağrısı hafifletir

Baş ağrısı ve migren dünya çapında 50 yaş altındaki pek çok kişiyi olumsuz olarak etkiliyor. Bu nedenle şikayetleri ortadan kaldırmak için birden fazla ilaç dışı yöntem denenebiliyor. Bu yöntemlerden olan kahve tüketimi konusunda da pek çok görüş var. Bir görüşe göre kahve içerisindeki kafein damarları daraltarak kan akışını yavaşlatıyor ve bu sayede ağrınız hafifleyebiliyor. Yapılan bazı araştırmalar ise kafeinin baş ağrısı ve migren için kullanılan ilaçların etkisini artırabileceğini söylüyor. Ancak kafeinin baş ağrısını tetikleyebileceğini belirtenler de var. Yani sonuç olarak limonlu kahve içmek baş ağrısını hafifletebilir ya da kötüleştirebilir. Bunda etken olan en önemli şey yine kahve-limon karışımı değil, kahvedeki kafeindir.

Kahve limon sıcak su nasıl yapılır?

1 fincan su ve 1 tatlı kaşığı Türk kahvesini cezvede kaynayıncaya kadar pişirilir. Pişen kahve fincana alınır ve üzerine 7-8 damla limon sıkılır. Bu şekilde hazırlanıp gün için 1-2 fincan kadar tüketilebilir.