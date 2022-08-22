Limon kabuğu neye iyi gelir? Limon kabuğu da limon suyu kadar faydalı! Limon kabuğu ile yapılan tarifler
Limon kabuğunun da limon suyu kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Limon kabuğundan bitki çayları yapabilir, sararan tırnak ve dişleri beyazlatmada kullanabilir, ev temizliğinde ve oda spreyi olarak kullanabilir, yağını yapabilir, pastalarda ve yemeklerde aroma vermesi için kullanabilir hatta ve hatta mikrodalga ve fırınların kötü kokusunu engellemek ve temizlemek için de kullanabilirsiniz. Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz limon kabuğunda saklı 6 faydayı anlattı.
Limon kabuğu hangi hastalıklara iyi gelir?
Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz'ün de açıkladığı üzere birden fazla yararı var. Tokgöz'ün de belirttiği, çayınıza ya da rendeleyerek salata ve kurabiyelerinize katabileceğiniz limon kabuğunda saklı 6 fayda;
Diş etlerini güçlendiriyor
Limonda ve kabuğunda bulunan C vitamini, bu vitamininin eksikliğine bağlı olarak gelişen bir tür kanamalı diş eti hastalığı olarak bilinen skorbüt hastalığının oluşumunu engelliyor.
Karaciğerde yağlanmayı azaltıyor
Limon kabuğu içerdiği pektin, esansiyel yağlar ve PMF (polymethoxylated flavones) ile kolesterol seviyesini, trigliserid düzeylerini, karaciğer yağlarını azaltıyor.
Bağırsakları koruyor
Limon kabuğunda mevcut olan diyet lifi, bağırsak sağlığını koruyor. Ayrıca limon kabuğunun içerdiği pektin, kabızlığın önlenmesine de fayda sağlıyor.
Hücre hasarını önlüyor
İçerisindeki yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde hücrelerde hasar oluşturan serbest radikalleri etkisiz hale getiriyor.
Kanser riskini azaltıyor
Limon kabuğu, içerisindeki limonen ve salvestrol Q10 sayesinde kanserli hücrelerle savaşmaya yardım ediyor.
Damar sağlığını koruyor
Limon kabuğunda bulunan flavonoidlerden olan hesperidin ve naringin sayesinde damar yapısı korunuyor. Yüksek C vitamini sayesinde koroner arter hastalığını da azaltıyor.
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Tam kıvamında limon kabuğu rendesi tarifi
Malzemeler
1 kilo limon
Şerbeti için;
4.5 su bardağı toz şeker
3.5 su bardağı su
1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu sarısı
1 çay kaşığı tereyağı
Reçeli ocaktan almaya yakın;
1 silme çay kaşığı limon tuzu
2 yemek kaşığı limon suyu
YAPILIŞI
Limonları iyice yıkayalım ve rendenin ince kısmıyla limonu rendeleyelim. Daha sonra kabuklarını soyalım. Limon kabuklarını dilimleyelim ve kıvırıp kürdana sıkıştıralım. Tencereye alalım ve üzerini geçecek kadar su ilave edip gün içerisinde 3-4 defa suyunu değiştirelim. Daha sonra tencereyi ocağa alalım ve kaynamaya bırakalım. 8-10 dakika kaynattıktan sonra limon kabuklarını süzelim ve üzerine su ekleyip tekrar kaynatmaya bırakalım. Limon kabuklarının acısı çıkana kadar bu işlemi uygulayalım.
Şerbeti için tencereye şeker ile suyu alıp karıştıralım ve ocağa alalım. Daha sonra limon kabuğu rendesini ve tereyağını ilave edip kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra acısı çıkan limon kabuklarını ilave edelim. Orta ateşte reçelimizi pişirelim. 45 dakikanın ardından limon tuzu ile limon suyu ekleyelim ve kıvam alana kadar 15 dakika boyunca pişirelim. Afiyet olsun!
Rendelenmiş limon kabuğu nasıl saklanır?
Limonlu Parfe (Limon Kabuğu ve Kupta Sunum) Tarifi
1 su bardağı soğuk süt
2 adet orta boy yumurta
2 adet limon (suları ve kabuklarının rendesi kullanılacak)
1 su bardağından bir parmak eksik toz şeker
1 çimdik tuz