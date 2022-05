Limon, greyfurt kabuğunun faydaları nelerdir, ne işe yarar? | Limon nerede kullanılır? Limon kabuklu kek nasıl yapılır?

Limon; greyfurt, misket limonu ve portakalın yanı sıra yaygın bir narenciye meyvesidir. En çok posa ve meyve suyu kullanılırken, kabuğu atılma eğilimindedir. Tezgahlardaki yerini alan greyfurt tadı nedeniyle çok tercih edilmese faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini kaynağı olan greyfurt suyu ve kabuğu da pek hastalığa karşı koruyucu kalkan görevi görüyor. Bu iki şifa dolu besinin faydaları say say bitmiyor...