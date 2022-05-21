Limon, greyfurt kabuğunun faydaları nelerdir, ne işe yarar? | Limon nerede kullanılır? Limon kabuklu kek nasıl yapılır?

Greyfurt kabuğu

Kabuğunda bolca bulunan ''pektin''den yararlanabilmek için greyfurtu kabuğuyla birlikte tüketmenin sağlığımıza birçok faydası var. Greyfurtun kabuğu, felci ve kalp krizini önlemede yardımcı oluyor. İçerdiği C vitamini ile soğuk algınlığına iyi geliyor, kolesterolü düşürüyor.

Greyfurt kabuğu neye iyi gelir?

Greyfurtun içerisinde potasyum oldukça fazladır. Bu sebeple, potasyum içeriği fazla olan greyfurtun, böbrekleri çok iyi çalışmayan bireyler tarafından tüketilmesi sakıncalıdır. Çünkü böbrekler aşırı şekilde yüklenen potasyumu kandan atamadığı sürece böbreklerde bazı komplikasyonlara neden olmaktadır.

Greyfurt kullanım alanları

Oldukça sağlıklı bir meyve olan greyfurtu meyve olarak tüketebileceğiniz gibi kabuklarından marmelat da yapabilirsiniz. Ayrıca greyfurtun suyu taze sıkılmalı ve sade içilmelidir. Greyfurtun kullanım alanlarından bir diğeri ise cilt bakımıdır. Bir parça pamuğu, greyfurt suyuna batırarak cildinize sürebilirsiniz.

Limon kabuğunun faydaları

Limon; greyfurt, misket limonu ve portakalın yanı sıra yaygın bir narenciye meyvesidir. En çok posa ve meyve suyu kullanılırken, kabuğu atılma eğilimindedir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar, limon kabuğunun sayısız sağlık yararı sağlayabilecek biyoaktif bileşiklerle dolu olduğunu belirlemiştir. Hayat kurtarıcı faydalara sahip olan bu meyve C vitamini açısından çok zengin. Hastalıkların şifası olan limonun, gelin diğer faydalrı...

Limon kabuğunu yalnızca tatlılara ve içeceklere değil, rendeleyerek yemeklere de katabilirsiniz.

Başta C vitamini olmak üzere sağlık açısından son derece faydalı bileşenler içeren limonun çoğunlukla suyunu sıkıp kabuklarını atıyoruz. Ama yanlış yapıyoruz! Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, “Yapılan çalışmalar, limonun suyu gibi limon kabuğunun da antioksidan kaynağı olduğunu gösteriyor” diyor.

Limon kabuğunda bulunan polifenoller, vitaminler, mineraller, lif, karotenoidler ve esansiyel yağlar birçok hastalığa karşı koruyor. Ancak kalsiyum seviyeniz düşükse, böbreklerinizde kalsiyum oksalat taşı varsa ya da geçmişte olduysa mutlaka doktora danışmak gerekir. Yine limon suyu büyük tansiyonu düşürdüğü için düşük tansiyonlu olan veya tansiyon ilacı kullanan kişiler doktora danışmadan tüketmemeli.

Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz; çayınıza ya da rendeleyerek salata ve kurabiyelerinize katabileceğiniz limon kabuğunda saklı 6 faydayı anlattı.

Diş etlerini güçlendiriyor

Limon kabuğu, C vitamini eksikliğine bağlı olarak gelişen bir tür kanamalı diş eti hastalığı olarak bilinen skorbüt hastalığının oluşumunu engelliyor. Limonda ve kabuğunda bulunan C vitamini sayesinde skorbüt oluşmuyor.

Karaciğerde yağlanmayı azaltıyor

Limon kabuğu içerdiği pektin, esansiyel yağlar ve PMF (polymethoxylated flavones) sayesinde total kolesterol seviyesini, trigliserid düzeylerini, karaciğer yağlarını azaltıyor.

Bağırsakları koruyor

Limon kabuğunda mevcut olan diyet lifi, bağırsak fonksiyonlarını ve bağırsak sağlığını koruyor. Ayrıca limon kabuğunun içerdiği pektin, kabızlığın önlenmesine de fayda sağlıyor.

Hücre hasarını önlüyor

İçerisindeki yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde hücrelerde hasar oluşturan serbest radikalleri etkisiz hale getiriyor. Ayrıca limon kabuğu antioksidan özellik gösteren yüksek C vitamini kapasitesi sayesinde DNA hasarını önlüyor.

Kanser riskini azaltıyor

Limon kabuğu, içerisindeki limonen ve salvestrol Q10 sayesinde kanserli hücrelerle savaşmaya yardım ediyor. Avustralya’da yapılan bir çalışma ağız, boğaz ve mide kanserini riskini 40-50 oranında azalttığını ortaya koyuyor.

Damar sağlığını koruyor

Limon, kabuğunda bulunan flavonoidlerden olan hesperidin ve naringin sayesinde damar yapısını korur ve pıhtılaşma riskini azaltır. Yüksek C vitamini sayesinde koroner arter hastalığını azaltır.

Antimikrobiyal ve antifungal özelliklere sahiptir

Limon kabuğunun birkaç antimikrobiyal ve antifungal özelliği olabilir. Özellikle, bir test tüpü çalışmasında, bu kabuk önemli ölçüde zarar verdi ve antibiyotiğe dirençli bakterilerin büyümesini azalttı. Başka bir test tüpü çalışması, limon kabuğu özünün cilt enfeksiyonlarına neden olan ilaca dirençli bir mantarla savaştığını gösterdi.

Limon birçok sağlık problemine karşı koruyor

Günlük beslenme programımızda sürekli kullandığımız limon, birçok sağlık problemine karşı bizleri koruyor. Diyetisyen ve NLP Uzmanı Serkan Tutar, limonun faydalarını sıraladı.

Serbest radikalleri uzaklaştırıyor: C vitamini içeriği yüksek olan limonun en önemli özelliği antioksidan etki göstermesidir. Gün içerisinde yaşadığımız stres, sigara, yanlış pişirme teknikleri ile hazırlanmış yemekleri tüketmek, vücuttaki serbest radikal seviyesinin yükselmesine neden oluyor. Antioksidan özellikli C vitamini kaynağı olan limon, bu seviyenin yükselmesini engelleyen ve vücuttan serbest radikalleri uzaklaştıran başlıca besinlerden biridir.

Kanserden koruyor: Antioksidan özellikli besinler kansere karşı koruyucu etki gösteriyor. Son 30 yılda yapılan birçok çalışma ve araştırma limonun başta; kolon, prostat, göğüs, akciğer ve pankreas kanseri olmak üzere 12 kanser türüne karşı koruyucu etkisi olduğu saptanmıştır. Ayrıca limon tümör gelişimini engelleyen başlıca besinlerden biridir.

Yüksek tansiyon ve enfeksiyona karşı: Yüksek tansiyon sıkıntısı olan kişiler limon tüketmeye özen göstermelidir. Limonun diğer bir özelliği ise anti-mikrobiyal özelliği olması ve enfeksiyonlara karşı koruyucu olmasıdır.

limon kabuğunu değerlendirmenin yolları;

Tatlı Tariflerinde Aroma Verir.

Limon kabuğu rendesi, kek ve tatlıların içerisine aroma katmak için kullanılır. Limon kabuklarını rendeledikten sonra buzdolabı poşetlerine doldurun. Bu kabukları, kek yaparken harcın içerisine ekleyebilirsiniz.

Kötü Kokuları Giderir.

Limon kabuklarını bulaşık makinesine yerleştirin. Bu sayede bulaşıklarınız daha temiz yıkanır ve makinede oluşan kötü kokular kısa sürede gider.

Kireçleri Yok Eder.

Kettle gibi su ısıtıcılarının içerisine birkaç adet limon kabuğu atın. Üzerine su ekleyerek kaynatın. Bu işlem, su ısıtıcılarında oluşan kirecin çözülmesini sağlar.

Pirince Aroma Katar.

Pirinci sakladığınız kapların içerisine 1-2 adet limon kabuğu yerleştirin. Zamanla koku pirince siner ve pilavın daha lezzetli olmasını sağlar.

Evdeki Karıncaları Uzaklaştırır.

Limonun keskin kokusu, karıncaları uzak tutmaya yarar. Bunun için limon kabuklarını kesin. Kapı girişlerine, pencere aralarına ve çatlaklara yerleştirin. 2-3 günde bir kabukları değiştirin. Karıncaların olmadığını kısa sürede farkedeceksiniz.

Ev Temizliğinde Doğal Malzeme Olarak Kullanılır.

Limon kabuğunun asidik özellikleri, ev temizliğine de yardımcı olur. Limon kabuklarını cam kavanoza koyun ve içerisine sirke dökün. Kabuklar sirkeyle temas ettikten sonra kapağını kapatın. 2 hafta boyunca güneş alan bir yerde karışımı bekletin. Ara sıra çalkalayın. Karışımı süzgeçte süzdükten sonra, suyu camsil şişelerine doldurun. Sprey şişedeki karışım ile ayna, duş başlığı gibi evin çeşitli yüzeylerini temizleyebilirsiniz. Azaldığında su ekleyerek seyreltebilirsiniz.

Tırnak Lekelerini Giderir.

Limon kabuğu sarı diş ve tırnak lekelerinden kurtulmaya da yardımcı olur. Öncelikle tırnaklarınızı 10 dakika ılık suda bekletin. Ardından tırnaklarınızı tek tek 20-30 saniye limon kabuğu ile ovalayın. Tırnaklarınızı bol suyla durulayın. Bu işlemi lekeler gidene kadar günde 2 kez tekrarlayabilirsiniz.

Evin Havasını Nemlendirir.

Limon kabuklarını evi nemlendirmek ve grip gibi hastalıklardan korunmak için de kullanabilirsiniz. Bir tencereye limon kabuğu, su ve tarçın çubuğu ekleyin. Karışımı kaynattıktan sonra kavanoza doldurun ve ağzını açık bir şekilde bırakın. Koku, kısa sürede eve yayılacaktır.

Çöplerin Kokmasını Engeller.

Çöp poşetlerinin dibine birkaç adet limon kabuğu yerleştirerek çöpün kokmasını önleyebilirsiniz.

Tencereleri Parlatır.

Bakır, paslanmaz çelik ve pirinçten yapılan tencere ve eşyalarınızı limon kabuğu ile ovalayarak parlatabilirsiniz.

Limon kabuğu çayı nasıl yapılır?

Kış aylarında hastalıklardan korunmak için, limon kabukları ile nefis bir çay hazırlayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı ince kesilmiş limon kabuğunu, filtre kahve demliğine yerleştirin. Kabuğun üzerine kaynar su ekleyin ve kapağını kapatarak 10 dakika demlendirin. Kulbu aşağı indirdiğinizde limon kabukları altta kalır. Bir fincana bu karışımı dökün ve bal ile tatlandırın. Günde 1 fincan içebilirsiniz. Çok fazla içildiğinde tansiyonu olumsuz etkiler. Bu yüzden ölçülü bir şekilde tüketin. Kronik rahatsızlığı olanların ve tansiyon hastalarının içmeden önce mutlaka doktora danışması gerekir.

Limondan birbirinden güzel kekler ve limonata yapabilirsiniz.

Limonlu kek nasıl yapılır? limonlu kek tarifi

Limonlu kek yapmak için;

Yumurta ve şeker iyice çırpılır. Limonun kabuğu rendenin küçük kısmı ile rendelenir. Yumurtanın üzerine süt, limon suyu, limon kabuğu rendesi, sıvı yağ ve vanilya eklenir ve karıştırılır. Son olarak un ve kabartma tozu elenerek hamura ilave edilir.

Limonata Nasıl Yapılır?

Limonun kabuklarını rendenin ince tarafıyla rendeliyoruz. Üzerine şekeri ilave edip elimizle limonun aroması şekere geçene kadar ovalıyoruz. Üzerine 1 su bardağı kaynar su ekleyip 3 saat buzdolabında bekletin.

Limon kabuklu kek nasıl yapılır?

Limonlu kek yapmak için;

Yumurta ve şeker iyice çırpılır. Limonun kabuğu rendenin küçük kısmı ile rendelenir. Yumurtanın üzerine süt, limon suyu, limon kabuğu rendesi, sıvı yağ ve vanilya eklenir ve karıştırılır. Son olarak un ve kabartma tozu elenerek hamura ilave edilir.

Keke limon suyu konur mu?

Kek karışımının içerisine koyacağınız 2-3 damla limon suyu kekinizin kabarmasına yardımcı olacaktır.

Limon kreması nerelerde kullanılır?

Limon kreması, İngiliz mutfağına ait bir tarif. Daha çok bir tatlı eşlikçisi olan limon kreması veya limon loru, özellikle turta, Bu kremayı katlı pastaların arasına koymak ya da pasta süslemesinde kullanmak da mümkün. Ayrıca, kahvaltı tatlısı olarak reçel veya bala alternatif gibi düşünülebilir.