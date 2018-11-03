Limak’ın dijital güvenliği Vodafone’a emanet

Vodafone, dijital iş ortağı olarak, Limak Holding’in dijital güvenlik hizmetlerini yönetiyor ve dijital varlıklarını koruyor.

İş birliği kapsamında, bünyesindeki tüm şirketlerin veri ağlarının yönetimini Vodafone’a emanet eden Limak Holding, felaket yönetim merkezini de Vodafone’a taşıdı.

Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Bu iş birliğimizle, Limak Holding, güvenlik ve iş sürekliliğini bir üst seviyeye taşımak için sunduğumuz entegre iletişim çözümlerinden faydalanacak” dedi.

Limak Holding CEO’su Ersun Gülbaş ise özellikle enerji gibi kritik öneme sahip alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde altyapının her zaman ayakta olması gerektiğini vurguladı. Gülbaş, “Bu konuda uzmanlaşmış bir ekipten destek almak, günümüzde bu saldırılara karşı koyabilmenin çaresi oldu. Biz de Vodafone’dan aldığımız dijital güvenlik desteği sayesinde artık operasyonlarımızda kendimizi daha güvenli hissediyoruz” açıklamasında bulundu.