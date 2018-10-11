LimakASI 4. dönem mezunlarını verdi

Kosova’nın tek uluslararası havalimanı Priştina Adem Yaşari Havalimanı’nı 2011 yılından bu yana işleten Limak Holding’in, hem Kosova’nın hem de sektörün eğitimli iş gücü ihtiyacını karşılamak için hayata geçirdiği Limak Havacılık Hizmetleri Enstitüsü (LimakASI), dördüncü dönem mezunlarını verdi. Eğitim programı kapsamında bu yıl, 30 öğrenci uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını almaya hak kazandı.

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Kosova toplumu için yaptıkları pozitif her katkının hem yaptıkları işe hem de uzun dönemli sürdürülebilirlik hedeflerine katkı yapacağını belirtti. Limak Havalimanları Direktörü Haldun Fırat Köktürk ise “Projeyi diğer havalimanlarımızda da hayata geçirme çalışmalarını yapıyoruz” dedi.