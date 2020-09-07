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Ekonomi Limak Enerji’den abonelere kolaylık
Ekonomi

Limak Enerji’den abonelere kolaylık

Yaklaşık 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, işlemlerin daha kolay gerçekleştirilebileceği bir sistemi devreye aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 09:39:00 -
Limak Enerji’den abonelere kolaylık

Bu kapsamda, daha önce iki farklı numara (işletme kodu ve abone numarası) üzerinden sağlanan müşteri işlemleri artık sadece sözleşme numarasıyla daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilecek. Böylece T.C. kimlik numarası gibi elektrikte de kişiye özel sözleşme numarası dönemine geçilecek. Kolaylık sağlayan yeni sistem ile aboneler, sözleşme numaralarını girerek tüm bilgilerine tek bir numara üzerinden ulaşabilecek, fatura ödeme işlemlerini bu numaradan gerçekleştirebilecek. Limak Enerji müşterileri sözleşme numaralarını, faturalarının sol üst kısmında kolaylıkla görebilecek. Ayrıca müşterilere iletilen SMS bilgilendirmelerinde de sözleşme numaraları yer alacak.

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