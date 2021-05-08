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Spor Lille’in kaç puanı var? Lille Burak Yılmaz
Spor

Lille’in kaç puanı var? Lille Burak Yılmaz

Lille, Lens'i Burak Yılmaz'ın attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Futbolseverler Lille'in kaç puanı olduğunu, şampiyon olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Burak Yılmaz Lille'de kaç gol attı?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 11:32:00 - 2021-05-08 11:58:22
Lille’in kaç puanı var? Lille Burak Yılmaz

Lille şampiyon olur mu? Fransa’da Burak Yılmaz fırtınası esiyor. Burak’ın iki gol attığı Lille Lens maçın ardından herkes ‘Lille şampiyon olur mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Lille’in kaç puanı var? Lille Burak Yılmaz

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, deplasmanda Lens'i milli futbolcu Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Burak Yılmaz, karşılaşmanın 4. (Penaltıdan) ve 40. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. Jonathan David de 60. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı. Lille'de Zeki Çelik 75 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 75. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Lille 79 puanla en yakın rakibi PSG'nin 4 puan önünde zirvede yer alıyor.

Lille Belediyesi, Twitter hesabından, Burak Yılmaz'ın 2 gol atmasının ardından Lille kulübünün "Patron önceden konuşmaz. Sahada cevap verir. Kral @yilmazburak17." şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.

Belediye, milli futbolcunun başarısını vurgulamak için, "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız. Burak Yılmaz'dan 2 gol." ifadesini kullandı.

Ligde sezon çıktığı 26 maçta 15 gol kaydeden Burak, takımın en çok gol atan oyuncusu durumunda. 

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