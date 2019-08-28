Lille'den 3 gollü galibiyet Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, sahasında Saint-Etienne'i 3-0 mağlup etti

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, sahasında Saint-Etienne'i 3-0 yendi. Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı üçüncü hafta mücadelesinde Lille, sahasında Saint-Etienne'i ağırladı. Ev sahibi ekip, 37 ve 74. dakikalarda Victor Osimhen ile 69. dakikada Jonathan Bamba'nın penaltı golleriyle galibiyete uzandı. Lille bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, Saint-Etienne 4 puanda kaldı.

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