Lille'den 3 gollü galibiyet
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, sahasında Saint-Etienne'i 3-0 mağlup etti28 Ağustos 2019 Çarşamba 22:03
İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, sahasında Saint-Etienne'i 3-0 yendi.
Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı üçüncü hafta mücadelesinde Lille, sahasında Saint-Etienne'i ağırladı.
Ev sahibi ekip, 37 ve 74. dakikalarda Victor Osimhen ile 69. dakikada Jonathan Bamba'nın penaltı golleriyle galibiyete uzandı.
Lille bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, Saint-Etienne 4 puanda kaldı.
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