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Spor Lille'de Zeki Çelik fırtınası
Spor

Lille'de Zeki Çelik fırtınası

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, Clermont'u 4-0 yendikleri karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performansı ile dikkat çekti. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Lille, bu sonuçla puanını 42'ye yükseltti ve 7. sıraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 00:04:00 -
Lille'de Zeki Çelik fırtınası

Fransa Lig 1'de 27. hafta karşılaşmasında Lille, Clermont'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 3. golüne imza atan milli futbolcu Zeki Çelik, son golün de asistine imza attı.

Zeki Çelik fırtınası

Lille'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Jonathan Bamba, 71. dakikada Jonathan David, 84. dakikada Zeki Çelik ve 90. dakikada Edon Zhegrova attı. Milli futbolcularımızdan Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı ve 1 gol 1 asistle oynadı. Burak Yılmaz ise 73'te oyuna dahil oldu.

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