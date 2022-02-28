Lille, O.Lyon'u tek golle devirdi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, Olimpik Lyon'u 1-0'lık skorla yendi.
Ligue 1'in 26. haftasında Lyon, Lille takımını konuk etti.
Karşılaşmanın tek golünü 35. dakikada Gabriel Gudmundsson kaydetti.
Lille'de forma giyen milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Lille puanını 39'a yükselterek 8. sıraya yerleşti. Lyon ise 38 puanla 10. sıraya geriledi.