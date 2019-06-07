Ligue 1'de kadın hakem dönemi
- Fransa Birinci Futbol Ligi tarihinde maç yöneten ilk kadın hakem olan Stephanie Frappart, 2019-20 sezonu kadrosuna alındı07 Haziran 2019 Cuma 17:18
ANKARA (AA) - Kadın hakem Stephanie Frappart, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) 2019-20 sezonu listesine dahil edildi.
Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gelecek sezon Ligue 1'de görev alacak hakemler arasına Jeremie Pignard ve Stephanie Frappart eklendi.
35 yaşındaki Frappart, bir Ligue 1 sezonu için belirlenen hakem listesine alınan ilk kadın olarak kayıtlara geçti.
Amiens ile Strasbourg arasında 28 Nisan'da oynanan maçta düdük çalan Frappart, bir Ligue 1 maçını yöneten ilk kadın hakem unvanını almıştı.
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