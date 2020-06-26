  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Liglerin iptal edildiği Fransa'da kupa finalleri oynanacak

Ligue 1'de 2020-2021 sezonu 23 Ağustos'ta başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-06-26 19:30:41 -
Liglerin iptal edildiği Fransa'da kupa finalleri oynanacak

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun iptal edildiği Fransa'da, ertelenen kupa finalleri temmuz ayında oynanacak.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris Saint-Germain ile Saint-Etienne, 24 Temmuz'da Fransa Kupası finali için Stade de France'de karşı karşıya gelecek.

Paris Saint-Germain, 31 Temmuz'da yine aynı statta Fransa Lig Kupası finalinde Olympique Lyon'a karşı mücadele edecek.

Öte yandan, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2020-2021 sezonu ise 23 Ağustos'ta başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı