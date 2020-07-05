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Spor

Ligler ne zaman bitecek? | Süper Lig ayın kaçında bitecek?

Süper Lig son hafta ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle liglere mart ayında ara verildi. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte ligler 12 Haziran’da kaldığı yerden devam etmeye başladı. Temmuz ayına geldiğimiz şu günlerde vatandaşlar maçların ne zaman tamamlanacağını merak etmeye başladı. İşte, merak ettiğiniz “Ligler ne zaman bitecek?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 09:27:00 -
Ligler ne zaman bitecek? | Süper Lig ayın kaçında bitecek?

Süper Lig ilk vakanın tespitinden kısa bir süre sonra tatil edildi. Vakaların azalmaya başlaması ve tedbirlerin belirlenmesiyle maçlar 12 Haziran’da tekrar başladı. Vatandaşlar liglerin ne zaman tamamlanacağı araştırmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir maçların son haftaya kadar hafta sonları oynanacağını son maçların ise hafta içine alınacağını açıklamıştı. İşte, TFF’de yer alan 30, 31, 32, 33 ve 34. Hafta programları.

Ligler ne zaman bitecek? | Süper Lig ayın kaçında bitecek?

31. Hafta

32. Hafta

33. Hafta

34. Hafta

 

Bugün hangi maçlar var? | Günün maçları 5 Temmuz
Bugün hangi maçlar var? | Günün maçları 5 Temmuz

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Bugün hangi maçlar var? | Günün maçları 5 Temmuz

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