Ligler ne zaman başlıyor?
Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili tarihi açıkladı. Futbolseverler “Ligler ne zaman başlar?” , “Maçlar ne zaman başlayacak?” , “Süper Lig ne zaman başlıyor?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz soruların cevapları.
Koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen aranın ardından maçların ne zaman oynanacağı merak ediliyordu. Konu hakkında merak edilen sorunun cevabı geldi. İşte, detaylar.
Ligler ne zaman başlıyor?
TFF Başkanı Nihat Özdemir "Şimdilik olmak kaydıyla bir karar açıklayacağız. 10 ayrı planımız var. Şimdilik planımız Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve bölgesel amatör liglerde maçlar 12 13 14 Haziran haftasında başlayacak. Konuyu Sağlık Bakanlığına bildireceğiz. Sağlık bakanlığı bilim kuruluyla görüşecek ve müsabakaların hangi şartlarda oynanabileceğini kararlaştıracak. Ligler temmuzda tamamlanacak ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yakışır şekilde ev sahipliği yapacağız” dedi.