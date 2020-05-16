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Ligler ertelenecek mi? Liglerin başlaması ertelenecek mi?

Ligler ertelenecek mi? Basketbol, voleybol ve hentbol ligleri ertelendi. Türkiye’de ise liglerin haziranın ikinci haftası başlaması bekleniyordu. Ancak pek çok sporcu ve kulüp çalışanında koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bu durum ise akıllara “Süper Lig ertelenecek mi?” , “Ligler haziran ayında başlayacak mı?” , “Ligler temmuz ayında başlayacak mı?” , “Ligler iptal mi olacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, liglerin başlaması ertelenecek mi?

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:32:00 - 2020-05-16 10:41:11
Ligler ertelenecek mi? Liglerin başlaması ertelenecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin başlayacağı tarih hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, detaylar.

Ligler ertelenecek mi? Liglerin başlaması ertelenecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin başlangıç tarihine yönelik CNN Türk’te açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, liglerin 12 Haziran'da başlayacağını belirtti. Ancak Özdemir, gidişata göre liglerin temmuz ayında da başlayabileceğini belirtti Özdemir, “Ben ligler temmuz ayında da başlayabiliriz dedim. Alternatiflerimize göre lige temmuz ortası da başlayabiliriz ve 13-14 Ağustos'ta bitirebiliriz. Ligleri başlatma kararı, kendi başımıza aldığımız bir karar değil. UEFA ile danışarak her zaman kararlar alıyoruz. Biz UEFA'nın bir parçasıyız. UEFA, 'Maçlar oynanırsa, temmuza kadar tamamlayın. Ben de Avrupa kupalarını Ağustos'ta oynatayım' diyor. Biz diğer ülkelere daha iyi durumdayız. Basketbol, voleybol başkanlarıyla görüştüm. Onlar da tüm kulüpler oynamak istemedi. Biz de 11 kulüp oynamak istedi” dedi.

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