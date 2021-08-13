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Spor Lig maçlarında saygı duruşu yapılacak
Spor

Lig maçlarında saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sel felaketlerinde hayatını kaybedenler anısına Süper Lig ve TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak maçlardan önce saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 15:01:00 -
Lig maçlarında saygı duruşu yapılacak

TFF'den yapılan açıklamada, "Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimiz başta olmak üzere Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına, 13-16 Ağustos tarihlerinde Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak tüm müsabakalar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilenirken selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri de iletildi.

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